Abejas Atacan en CDMX: Así Fue la Emergencia por Enjambre en Coyoacán

Momentos de alarma vivieron vecinos, comerciantes y peatones de San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), luego de que un enjambre de abejas atacó a varias personas y mascotas que se encontraban en la zona. El saldo preliminar fue de al menos 12 personas con picaduras, entre ellas una mujer que tuvo que ser trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.
Testigos señalaron que las abejas comenzaron a perseguir a quienes transitaban por las calles, lo que provocó escenas de alarma y obligó a varias personas a correr para ponerse a salvo dentro de negocios cercanos. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la emergencia habría comenzado después de que una persona intentó prender fuego al panal ubicado en un camellón.
Abejas persiguieron a peatones y mascotas en calles de Coyoacán
La situación sorprendió a quienes se encontraban trabajando o caminando por San Francisco Culhuacán. En cuestión de minutos, algunas personas buscaron refugio mientras las abejas se desplazaban por la zona. Entre los afectados hubo peatones, trabajadores y mascotas.
Guillermo, uno de los testigos del incidente y quien se encontraba dentro de su taller cuando comenzó la emergencia, relató que inicialmente un amigo ingresó al establecimiento porque una abeja lo perseguía. Poco después, la situación se volvió mucho más grave:
"Yo estaba sentado en mi taller y entró un amigo diciendo: 'Me viene persiguiendo una abeja'. Con él entraron tres más. Las sacamos con calma, pero de pronto comenzaron a estrellarse contra el vidrio, como en una película de terror. Bajé un poco las cortinas y empecé a escuchar gritos de auxilio. Había personas corriendo por todos lados, niños y hasta una chica llevaba a su perro con la cara cubierta de abejas", relató.
El panal se encontraba en el camellón ubicado entre San Francisco Culhuacán y San Antonio Tomatlán. Ante el riesgo para quienes permanecían en los alrededores, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar el enjambre.
¿Qué provocó que el enjambre de abejas atacara?
De acuerdo con testimonios de vecinos y trabajadores, el comportamiento de las abejas habría cambiado después de que una persona intentó prender fuego al panal. Esta acción presuntamente alteró al enjambre y provocó que los insectos comenzaran a desplazarse por los alrededores, donde había personas realizando sus actividades cotidianas.
Israel Delgado, quien también presenció los hechos y participó en el auxilio de algunos afectados, aseguró que el intento de quemar el panal desencadenó la emergencia:
"Fue una persona en situación de calle que vio el panal y quiso quemarlas. Lo único que hizo fue alborotarlas. Salimos a atender a varias personas y también terminamos con piquetes de abejas."
El testigo explicó que únicamente entre las personas que ellos lograron auxiliar contabilizaron alrededor de nueve afectados. Sin embargo, consideró que el número total de personas alcanzadas por las abejas fue mayor debido a que otras huyeron del lugar:
"De los que nosotros pudimos atender fueron aproximadamente nueve. Los demás salieron corriendo por la misma situación. Yo creo que sí fueron una docena, además de nosotros."
Al menos 12 personas sufrieron picaduras y una terminó hospitalizada
El saldo preliminar fue de al menos 12 personas con picaduras de abeja, aunque el número podría ser mayor debido a que algunos afectados abandonaron la zona por sus propios medios. Entre los casos reportados destacó el de una mujer que tuvo que ser trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar con equipo especializado para controlar el enjambre y disminuir el riesgo para habitantes, trabajadores y peatones. Durante la emergencia, algunos comerciantes también utilizaron humo generado con cartón para tratar de mantener a las abejas alejadas de sus establecimientos.
Finalmente, fueron los servicios de emergencia quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar la situación. El incidente mostró el riesgo que representa intentar manipular, destruir o quemar un panal sin contar con los conocimientos y el equipo adecuados.
¿Qué debes hacer si encuentras un enjambre de abejas?
Encontrar un enjambre puede generar preocupación, especialmente cuando se encuentra cerca de viviendas, comercios o zonas transitadas. Sin embargo, intentar retirarlo, golpearlo o prenderle fuego puede aumentar el peligro para las personas que se encuentren cerca. Lo recomendable es mantener distancia y solicitar la intervención de personal capacitado.
Ante la presencia de un enjambre, especialistas recomiendan no molestarlo ni intentar retirarlo por cuenta propia, mantener una distancia prudente, evitar movimientos bruscos, no arrojar objetos y, especialmente, no utilizar fuego. La recomendación es comunicarse con los servicios de emergencia o con las autoridades correspondientes para que personal especializado determine cómo manejar y, cuando corresponda, reubicar a las abejas.
Además del riesgo que puede representar manipular un enjambre, las abejas cumplen una función fundamental en la polinización y en los ecosistemas. Por esta razón, su manejo debe realizarse de forma especializada, buscando proteger tanto a las personas como a estos importantes polinizadores.