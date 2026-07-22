Abejas Atacan en CDMX: Así Fue la Emergencia por Enjambre en Coyoacán

Momentos de alarma vivieron vecinos, comerciantes y peatones de San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), luego de que un enjambre de abejas atacó a varias personas y mascotas que se encontraban en la zona. El saldo preliminar fue de al menos 12 personas con picaduras, entre ellas una mujer que tuvo que ser trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Testigos señalaron que las abejas comenzaron a perseguir a quienes transitaban por las calles, lo que provocó escenas de alarma y obligó a varias personas a correr para ponerse a salvo dentro de negocios cercanos. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la emergencia habría comenzado después de que una persona intentó prender fuego al panal ubicado en un camellón.

Abejas persiguieron a peatones y mascotas en calles de Coyoacán

La situación sorprendió a quienes se encontraban trabajando o caminando por San Francisco Culhuacán. En cuestión de minutos, algunas personas buscaron refugio mientras las abejas se desplazaban por la zona. Entre los afectados hubo peatones, trabajadores y mascotas.