Medio Ambiente

Abejas Atacan en CDMX: Así Fue la Emergencia por Enjambre en Coyoacán

Testigos aseguran que la emergencia comenzó después de que una persona intentó prender fuego al panal ubicado en un camellón

Enjambre de abejas provoca pánico en CoyoacánEnjambre de abejas provoca pánico en Coyoacán. Foto: Archivo | AP

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Al menos 12 personas sufrieron picaduras tras la presencia de un enjambre de abejas en San Francisco Culhuacán, Coyoacán

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