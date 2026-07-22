Fotos del Fuerte Incendio en Morelia Hoy: Bomberos Combaten Fuego durante Horas

Durante varias horas, bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil combatieron un fuerte incendio en una fábrica en Morelia, Michoacán.

Los hechos ocurrieron hoy, 22 de julio de 2026, en una fábrica de estopa y material para reciclaje ubicada sobre la calle Mexicas, en la colonia Precursores de la nación, informaron autoridades de la entidad.

Incendio en fábrica de estopa y material para reciclaje en Morelia. Foto: Facebook @pcmichoacan

Incendio en fábrica

En un comunicado, detallaron que el personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al sitio desde las 06:30 horas para realizar labores de control y liquidación del incendio.

Lo anterior “con el objetivo de evitar su propagación y salvaguardar la seguridad de la población”.

Bombero combate incendio en fábrica de Morelia. Foto: Facebook @pcmichoacan

Evaluación de riesgos

El coordinador estatal de PC, Amuravi Ramírez Cisneros, explicó que posteriormente se realizaron labores de evaluación de riesgos, enfriamiento de la zona y remoción de materiales para lograr la liquidación total del incendio.

Ante ello, pidió a la ciudadanía mantenerse alejada del área y atender las indicaciones de las autoridades.

“Nuestro personal mantiene las labores de combate al incendio para controlar la situación lo antes posible. Pedimos a la población evitar la zona y mantenerse alejada del humo, ya que puede representar un riesgo para la salud, especialmente para niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias”, señaló.

Llamas consumieron fábrica de Morelia. Foto: Facebook @pcmichoacan

Recomendaciones

Ante el fuerte incendio, la dependencia recomendó mantener puertas y ventanas cerradas en caso de percibir humo en las inmediaciones, utilizar cubrebocas y permitir el libre paso a las unidades de emergencia.

Más tarde, en redes sociales, la instancia dijo que el incendio ya estaba bajo control y que seguían las maniobras de liquidación, con el objetivo de eliminar por completo cualquier riesgo de reignición.

SPB