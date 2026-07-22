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Fotos del Fuerte Incendio en Morelia Hoy: Bomberos Combaten Fuego durante Horas

Incendio consume fábrica en Morelia; bomberos combaten desde las 06:30 las llamas

Incendio en fábrica de estopa y material para reciclaje en Morelia. Foto: Facebook @pcmichoacanIncendio en fábrica de estopa y material para reciclaje en Morelia. Foto: Facebook @pcmichoacan

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Fábrica en llamas en Morelia: Protección Civil trabaja sin descanso para evitar la propagación. Conoce las medidas de seguridad y mantente alejado del área afectada.

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