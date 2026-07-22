Conductor Convulsiona y Choca contra Barda de Empresa en San Nicolás, NL

Un aparatoso accidente vial dejó como saldo tres personas lesionadas la mañana de este miércoles 22 de Julio, luego de que un automóvil se estrellara contra el barandal perimetral de una empresa ubicada sobre la avenida Manuel L. Barragán, en los límites de los municipios de San Nicolás y Escobedo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil en color blanco circulaba por la avenida Sendero con dirección hacia Manuel L. Barragán cuando, presuntamente, sufrió una crisis convulsiva que le hizo perder el control del vehículo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja 3 Lesionados Choque en Acceso a Parque Industrial en Av. Manuel L. Barragan en San Nicolás

Según la información proporcionada por las autoridades, el hombre viajaba acompañado por su esposa, quien al percatarse de la emergencia intentó evitar una colisión frontal contra el muro central de la vialidad y alcanzó a girar el volante. La maniobra provocó que el automóvil se proyectara hacia el acceso de un parque industrial, donde impactó contra la barda perimetral de una empresa, derribando parte de la estructura debido a la fuerza del choque.

Durante el accidente también fue alcanzado un motociclista que transitaba por la zona. El joven sufrió lesiones leves tras verse involucrado en el percance, aunque logró recibir atención médica en el lugar.

El fuerte impacto movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y Tránsito municipal, quienes acordonaron el área para realizar las labores de auxilio y evitar nuevos incidentes.

Tres personas recibieron atención médica

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al conductor del carro, a su esposa y al motociclista, quienes resultaron con diversas lesiones. Afortunadamente, ninguna de ellas fue reportada como de gravedad. Mientras tanto, bomberos realizaron labores de limpieza sobre la carpeta asfáltica al aplicar material absorbente para retirar el aceite y combustible derramados por el vehículo, con el objetivo de reducir el riesgo de otro accidente.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para confirmar si la crisis convulsiva del conductor fue la causa principal del accidente y determinar las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.



Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR