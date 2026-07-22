Accidentes

Conductor Convulsiona y Choca contra Barda de Empresa en San Nicolás, NL

Tres personas resultaron lesionadas luego de que un conductor presuntamente sufriera una convulsión, perdiera el control de su automóvil e impactara la barda de una empresa

Automovilista sufre convulsión y termina contra barda de empresa; motociclista resulta lesionadoConductor sufre crisis convulsiva y provoca accidente en San Nicolás. Foto: N+

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Conductor pierde el control tras convulsión y causa accidente en Barragán. Tres personas lesionadas, incluyendo un motociclista. Conoce los detalles del incidente.

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