Muere Vendedor de Pan y Café tras Ser Atropellado por Vehículo que Volcó en Apodaca, NL

Un vendedor de café y pan perdió la vida la mañana de este miércoles 22 de julio luego de ser atropellado por un automóvil que perdió el control y terminó volcado sobre la Carretera a Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca. El accidente ocurrió sobre los carriles con dirección de norte a sur, casi en el cruce con la avenida Concordia, frente a una plaza comercial.

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De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil circulaba a exceso de velocidad cuando presuntamente otro vehículo le cerró el paso, provocando que perdiera el control de la unidad. Tras desviarse de la carpeta asfáltica, el vehículo subió a la banqueta, impactó la estructura de un puente peatonal y finalmente atropelló al comerciante, quien en ese momento instalaba su puesto para comenzar su jornada laboral. Además de la víctima mortal, dos personas resultaron heridas durante el accidente.

Entre ellas se encuentra la conductora del automóvil y otra persona, cuya identidad y participación en los hechos no habían sido confirmadas por las autoridades al momento del reporte.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito de Apodaca acudieron rápidamente al sitio para brindar atención a los lesionados y asegurar la zona. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los socorristas, el vendedor ya no presentaba signos vitales.

Identifican a la víctima

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Francisco, de 38 años de edad, originario del Estado de México. De acuerdo con la información disponible, Francisco se dedicaba a la venta de café y pan para sostener a su familia y apenas comenzaba a instalar su negocio cuando ocurrió el accidente.

Fiscalía investigará las causas

La circulación sobre la carretera a Miguel Alemán permaneció parcialmente restringida mientras personal de la Fiscalía General de Justicia y peritos realizaban las investigaciones correspondientes y recababan evidencias para esclarecer cómo ocurrió el percance. Las autoridades informaron que será mediante los peritajes y el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en empresas cercanas como se determinará si el exceso de velocidad, un presunto cerrón o ambos factores provocaron la pérdida de control del vehículo.

Este tramo de la carretera a Miguel Alemán ha sido escenario de diversos accidentes en los últimos meses, varios de ellos relacionados con el exceso de velocidad.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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