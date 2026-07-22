Accidentes

Muere Vendedor de Pan y Café tras Ser Atropellado por Vehículo que Volcó en Apodaca, NL

Un vendedor de café y pan murió tras ser atropellado por un automóvil que perdió el control y volcó sobre la carretera a Miguel Alemán, en Apodaca.

Volcadura deja un muerto y dos lesionados en la carretera a Miguel AlemánConductor pierde el control; vendedor ambulante muere atropellado Foto: N+

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Un accidente en la carretera a Miguel Alemán cobra la vida de un comerciante. La Fiscalía investiga si el exceso de velocidad fue el causante.

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