Tormenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara Deja Más de 80 Árboles Caídos

La tormenta registrada durante la noche del martes y madrugada de este miércoles 22 de julio, podría haber dejado una cifra récord de árboles caídos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En total suman en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá 88 especímenes caídos, algunos de estos afectaron viviendas, autos y otros más, se llevaron cables y postes de energía eléctriRachas de viento no dieron tregua

La zona oriente de la Perla Tapatía fue la más afectada, ya que en este municipio se reportó la mayoría de los árboles caídos. En total fueron 65. Tan solo en el tramo que comprende el Anillo Periférico de Juan Pablo II hasta Malecón se contabilizaron 10.

Después de Guadalajara se encuentra Tonalá con el registro de 12 árboles caídos, Tlaquepaque con 10 y en Zapopan solo hubo un reporte.

Otros puntos con árboles caídos fueron la avenida Washington y 8 de Julio, Periférico y La Calzada, Pablo Valdez y Jarauta, Andrés Bello y Cenobio Paniagua, entre decenas de puntos más.

El colapso de los ejemplares y las rachas de viento enfurecidas ocasionaron también apagones y cortes de energía en diferentes colonias, principalmente del oriente de la ciudad.

Por fortuna, la caída de árboles en la ciudad solamente dejó daños materiales y se descartaron personas heridas.