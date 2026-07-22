Accidentes

Tormenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara Deja Más de 80 Árboles Caídos

La lluvia aunque no fue intensa, si registró fuertes rachas de viento que dejaron sin luz a varias colonias.

árbol caídoLas afectaciones, afortunadamente, no dejaron personas heridas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tormenta en Guadalajara derriba 88 árboles y deja sin luz a varias colonias. La zona oriente fue la más afectada. Daños materiales, pero sin heridos. ¿Quieres saber más?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+