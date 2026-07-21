Desaparecidos

Buscan a Humberto y Natanael, Menores Desaparecidos y Presuntamente Reclutados en Jalisco

Dos adolescentes desaparecieron tras salir de sus casas en Zapopan y El Salto. Sus familias buscan respuestas mientras las autoridades mantienen activa su búsqueda.

Menores reclutados en JaliscoHumberto y Natanael son buscados por sus madres. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

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Urgente: Humberto y Natanael, adolescentes de Jalisco, desaparecidos y presuntamente reclutados. Sus familias buscan respuestas mientras las autoridades intensifican la búsqueda.

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