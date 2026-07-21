Buscan a Humberto y Natanael, Menores Desaparecidos y Presuntamente Reclutados en Jalisco

Se registró un nuevo caso de menores desaparecidos en Jalisco los cuales, presuntamente, habrían sido reclutados por el crimen organizado. Se trata de Humberto Corona y Natanael Vázquez, de 14 y 17 años, quienes fueron vistos por última vez el 17 de julio tras salir de sus hogares.

Humberto vive en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan; sus padres mencionaron no haber presenciado algún comportamiento inusual en él. Después de que saliera de su casa, se enteraron por testigos que Humberto habría tomado un taxi con rumbo desconocido.

“Él estaba en mi casa, se arregló, se cambió, se bañó y que iba a salir a la calle y ya como a los 40 minutos, a los 20 minutos de que mi hijo salió, llegan dos disque amigos y me dicen que a Humberto se lo habían llevado en un taxi amarillo de los viejitos. Ahí tenemos las placas apuntadas y ya no lo volvemos a ver”, dijo Mayra Corona, madre de Humberto.

¿Qué se sabe del caso de Natanael?

Por su parte, la madre de Giovanni Natanael, quien vive en el fraccionamiento Las Lilas del municipio de El Salto, señaló que mantuvieron una pelea minutos antes de que el joven saliera de su casa, argumentando que no volverían a saber nada de él y que tampoco intentarán buscarlo.

Fue hasta el pasado domingo en que la señora Carolina recibió mensajes anónimos con información del paradero de Natanael, un hecho similar ocurrió con otro de sus hijos, quien permanece desaparecido desde el 2024.

“A lo que es platicando, y entrevistándome con sus amigos, a mí me dicen que a mi hijo se lo habían llevado a una casa de seguridad”, señaló Carolina Vázquez, madre de Natanael.

Familiares y amigos esperan obtener lo antes posible información acerca del paradero de los jóvenes.

Por la desaparición de los dos menores, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco ya emitió fichas con sus nombres, rasgos peculiares y vestimenta que portaban cuando fueron vistos por última vez.