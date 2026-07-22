Mujer y Menor Resultan Quemados Tras Explosión de Tanque de Gas en Veracruz

En Nanchital, durante la mañana de este miércoles 22 de julio en el sur de Veracruz, se reportó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad, y de emergencia y auxilio luego del reporte de una presunta explosión por acumulación de gas que reportaba como saldo personas lesionadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Explota Tanque de Gas al Interior de Vehículo en Dos Lomas en Veracruz

Según el reporte de hechos, se indicó que una mujer y un menor de edad, resultaron con graves quemaduras, luego de la explosión al interior de la vivienda en la cual se dio el acumulamiento de gas tras una presunta fuga en un tanque de gas.

Se dio a conocer que los hechos se registraron en un inmueble ubicado en la calle Lázaro Cárdenas del municipio antes mencionado. Los habitantes de la zona al escuchar la explosión acudieron a apoyar a la familia que sufrió afectaciones, y dieron aviso a las autoridades para solicitarles el axilio.

Minutos después de la emergencia y tras el reporte acudieron al lugar de los hechos elementos de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos de Nanchital para tomar conocimiento del suceso, realizar las tareas correspondientes y brindar los primeros auxilios a las heridos por esta explosión.

Ambos heridos fueron trasladados por las quemaduras

La información que trascendió fue que derivado de las quemaduras presentadas la mujer y el menor víctimas de este incidente, tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada por las heridas originadas por este incidente que generó alarma entre los vecinos de la calle Lázaro Cárdenas, en este municipio del sur de la entidad.

Según los datos recabados este accidente dejó también daños en inmuebles aledaños al que registro la explosión, por lo que se realizó una inspección en todas la viviendas de la zona para evaluar las afectaciones y descartar riesgos adicionales que pusieran en riesgo a sus habitantes.