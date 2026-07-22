Accidentes

Mujer y Menor Resultan Quemados Tras Explosión de Tanque de Gas en Veracruz

En el sur de Veracruz se registró una explosión derivada de la acumulación de gas al interior de una vivienda. Se reportan una mujer y un menor lesionados.

Explosión por tanque de gas deja dos heridos en Nanchital, Veracruz.Explosión por tanque de gas deja dos heridos en Nanchital, Veracruz. Foto: Protección Civil Nanchital

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Explosión de gas en Nanchital deja a una mujer y un menor gravemente quemados. Protección Civil y bomberos en acción. Conoce más sobre este trágico suceso.

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