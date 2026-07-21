Desaparecidos

Localizan a Mujer Originaria de Monterrey que se Perdió en el Pueblo Mágico de Tula

Una mujer originaria de Monterrey, Nuevo León, se extravió mientras recolectaba garambullos junto a su familia en el Pueblo Mágico de Tula.

Localizan a Mujer Originaria de Monterrey que se Perdió en el Pueblo Mágico de TulaLocalizan a Turista de Monterrey que se Perdió en el Pueblo Mágico de Tula. Foto: SSP Tamaulipas

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Mujer de Monterrey encontrada sana tras perderse en Tula mientras recolectaba garambullos. Descubre cómo la Guardia Estatal la localizó.

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