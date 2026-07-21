Localizan a Mujer Originaria de Monterrey que se Perdió en el Pueblo Mágico de Tula

Una mujer originaria de Monterrey, Nuevo León, fue localizada sana y salva luego de extraviarse en una zona de vegetación del ejido Nicolás Medrano, en el municipio de Tula, mientras visitaba el Pueblo Mágico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas, la mujer había ingresado junto con su familia al área para recolectar garambullos, un fruto característico de la región. Sin embargo, al intentar salir del lugar, perdió la orientación debido a que no conocía la zona.

Al notar que no regresaba, sus familiares solicitaron apoyo a las autoridades, por lo que elementos de la Guardia Estatal iniciaron un operativo de búsqueda, tanto a pie como en unidades móviles.

Localizan a Turista de Monterrey que se Perdió en el Pueblo Mágico de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

La mujer fue localizada tras un operativo de búsqueda

Luego de recorrer el área, los agentes lograron ubicar a la mujer sin que se reportaran lesiones o alguna situación que pusiera en riesgo su integridad.

Las labores de búsqueda se realizaron como parte del operativo "Verano Seguro 2026", implementado en distintos puntos turísticos de Tamaulipas durante el periodo vacacional.