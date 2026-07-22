Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 22 de Julio de 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 22 de julio de 2026

Presa Valle de BravoLa Presa Miguel Alemán o mejor conocida como Presa Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Buenas noticias para el Valle de México! El Sistema Cutzamala alcanza un 72.54% de su capacidad gracias a las lluvias. Descubre cómo están las presas hoy, 22 de julio de 2026.

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