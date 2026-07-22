Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 22 de Julio de 2026

El Sistema Cutzamala, vital para el suministro de agua en el Valle de México, ha mostrado una tendencia de recuperación gradual en sus niveles de almacenamiento, gracias a las lluvias de la actual temporada 2026.

Tras haber atravesado periodos de disponibilidad crítica en etapas anteriores, los informes actuales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua señalan una estabilización necesaria para atender la demanda poblacional.

Cabe destacar que este complejo hídrico es el responsable de suministrar el 26% del agua potable consumida en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Nivel de presas del Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento total del 72.54% de su capacidad operativa, de acuerdo con el último reporte hasta el 20 de julio, con un volumen de 566 millones de metros cúbicos.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose individual:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 79.94% de su capacidad.

Villa Victoria: Registra un almacenamiento del 66.94%.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 63.26% de su capacidad total.

Se prevé que las lluvias sigan favoreciendo los niveles de almacenamiento del Cutzamala, además, el monitoreo constante de estos niveles es una tarea esencial para asegurar la continuidad del suministro de agua en la región central del país.

Con informaación de N+

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