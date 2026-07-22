Tráfico vehicular

Bloqueo en Autopista México-Puebla por Manifestación; Buscan a Maricela Ruiz

Grupo de pobladores mantiene el cierre total de la Autopista México-Puebla para exigir la búsqueda de Maricela Ruiz García, desaparecida en Chaltipan.

Cerrada la autopista México-Puebla.Bloquean la autopista México-Puebla. Foto: Guardia Nacional Carreteras

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Manifestantes cierran la Autopista México-Puebla exigiendo la búsqueda de Maricela Ruiz, desaparecida desde el 16 de julio. Evita la zona y sigue las actualizaciones.

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