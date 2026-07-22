Bloqueo en Autopista México-Puebla por Manifestación; Buscan a Maricela Ruiz

Este miércoles 22 de julio se registra el cierre total en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 93, cerca de la caseta de San Martín Texmelucan, en ambos sentidos de la vialidad debido a la presencia de un grupo de manifestantes.

Un grupo de habitantes de Santa María Moyotzingo bloquearon e incendiaron llantas para exigir avances en la búsqueda de una mujer reportada como desaparecida desde el día jueves 16 de julio.

Maricela Ruíz García de 34 años de edad fue vista por última vez en Chaltipan, Santa María Moyotzingo, cuando iba con dirección a su casa; Desde ese momento se desconoce su paradero por lo que familiares piden que se agilice su búsqueda.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caos Vial en la Autopista México-Puebla por Manifestación: Exigen Localización de una Mujer

No hay paso en la autopista México-Puebla hoy 22 de julio ¿Qué pasó?

A pesar de que primero habían cerrado el paso únicamente con dirección a Puebla, las autoridades dieron a conocer que el bloqueo ya se encuentra afectado ambos sentidos de la vialidad altura de San Baltazar Temaxcalac en San Martín Texmelucan.

#EviteLaZona en #Puebla se registra cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km. 093+000 de la carretera México - Puebla, a la altura de la localidad Santa María Moyotzingo, Pue. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/AjOHpyLwL0 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 22, 2026

Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer la ubicación exacta del cierre en la autopista México-Puebla para que automovilistas puedan extremar precauciones.

Cabe destacar que en la zona ya se reporta una fila de vehículos kilométrica que llega hasta la incorporación del Arco Norte, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas para no afectar sus tiempos de traslados.

Maricela Ruíz García desaparecida en Moyotzingo, Puebla

Las autoridades abrieron la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.B-I/001005/2026 por la desaparición de Maricela Ruíz García, por quien también se activo el Protocolo Alba.

La mujer fue vista por última vez en la comunidad de Chaltipan en Santa María Moyotzingo; Vestía con una blusa color rosa, suéter negro, pantalón de mezclilla de color azul rey, deslavado y roto, tenis de color negro con suela blanca y llevaba un bolso color rosa.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Maricela Ruiz García, vista por última vez en el Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/Ompok40LNZ — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) July 22, 2026

Como señas particulares, tiene una cicatriz en el labio superior, un lunar en el cuello, un tatuaje con la figura de un corazón con tres leones en el brazo izquierdo, pero con la imagen de San Judas Tadeo en el brazo derecho y otro de un atrapa sueños en la pierna derecha.

Con información de N+

MCS