Asesinan a Mujer de la Tercera Edad tras Defender a su Nieta de Ser Abusada en Puebla

Una mujer de 70 años de edad fue asesinada y su nieta de 25 años con discapacidad psicomotriz, resultó lesionada durante un violento ataque registrado en la comunidad de Soto y Gama, del municipio de Huaquechula. La Fiscalía General del Estado de Puebla ya investiga el caso bajo el protocolo de presunto feminicidio.

Un hombre ingresó a la vivienda de las víctimas y presuntamente agredió física y sexualmente a la joven, al percatarse de la agresión, su abuela, identificada como Gloria, intervino para defenderla; sin embargo, el agresor también la atacó hasta privarla de la vida.

Luego del reporte de auxilio, paramédicos y elementos de seguridad llegaron a la casa ubicada en la comunidad de Soto y Gama, pero el hombre responsable ya se había dado a la fuga por lo que no pudo ser detenido.

Sujeto asesina a una abuela y abusa de una joven con discapacidad en Huaquechula, Puebla

Lamentablemente, los técnicos en urgencias confirmaron el fallecimiento de la adulta mayor, mientras que la joven fue estabilizada y trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Peritos y agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidios realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias para esclarecer el crimen.

Vecinos señalaron que el presunto responsable podría ser un familiar de las víctimas, quien actualmente está prófugo. Serán las autoridades competentes en realizar las indagatorias para dar con su paradero.

Ayuntamiento de Huaquechula condena feminicidio y muerte de tres personas

Al respecto Ayuntamiento de Huaquechula emitió un comunicado en donde condenó los hechos de violencia registrados en las últimas horas, mencionó que los actos en Soto y Gama son de extrema gravedad y ya son investigados por las autoridades competentes.

Además, manifestó su solidaridad con las víctimas, familias y toda la sociedad afectada por esos actos, los cuales no deben quedar impunes.

Asimismo, manifestó su rechazo por el caso de La Soledad Morelos, en donde tres personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas luego de una presunta riña entre pandillas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Riña entre Pandillas Dejó Tres Muertos en Huaquechula, Puebla

El Gobierno Municipal mantiene estrecha coordinación con las autoridades competentes y refrendó su compromiso para contribuir en el esclarecimiento de los hechos que se encuentran enlutando a varias familias en Huaquechula.

Con información de N+

MCS