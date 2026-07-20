Homicidios

Asesinan a Mujer de la Tercera Edad tras Defender a su Nieta de Ser Abusada en Puebla

Investigan el feminicidio de una abuela ocurrido en la comunidad de Soto y Gama, del municipio de Huaquechula; Una joven se encuentra lesionada.

Invetsigan feminicidio de abuela y abuso de su nieta en Huaquechula.Patrulla Municipal de Huaquechula en Puebla. Foto: Ayuntamiento Huaquechula

Destacado

Tragedia en Puebla: abuela muere defendiendo a su nieta de 25 años de un ataque en Huaquechula. La Fiscalía investiga el feminicidio mientras el agresor está prófugo. Detalles del caso aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+