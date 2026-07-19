Homicidios

Riña entre Pandillas Deja Tres Muertos por Impactos de Bala en Huaquechula, Puebla

Una llamada al 911 alertó a los cuerpos de emergencia en Huaquechula, por lo que acudieron al punto elementos de seguridad y paramédicos.

Un ataque directo dejó como saldo tres personas sin vida.Un ataque directo dejó como saldo tres personas sin vida. Foto: Ayuntamiento Huaquechula

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Tres muertos en Huaquechula tras un ajuste de cuentas entre pandillas. La Fiscalía investiga el caso.

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