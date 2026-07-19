Riña entre Pandillas Deja Tres Muertos por Impactos de Bala en Huaquechula, Puebla

Un pleito entre pandillas dejó como saldo tres personas sin vida en la localidad de La Soledad Morelos del municipio de Huaquechula en el estado de Puebla.

Una llamada al 911 alertó a los cuerpos de emergencia, por lo que acudieron al punto elementos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Mueren tres personas por presunto ajuste de cuentas en Huaquechula

Por lo anterior, elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para acordonar la zona, realizar los peritajes correspondientes y levantamiento de cuerpos.

Los testigos afirmaron a los policías que los tres occisos formaban parte de la banda de “Los Tejones”.

Con información de N+

JAPR