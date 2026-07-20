Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 20 de Julio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 20 de julio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

02:11 horas. Se registra circulación a contraflujo en la autopista Navojoa–Ciudad Obregón, km 127, por atención de un accidente (volcadura de tractocamión).

01:10 horas. Se registra carga vehicular en la plaza de cobro Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime de la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, dirección Nuevo Teapa, sin reporte de incidentes.

00:55 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Rumorosa–Tecate, km 62, dirección La Rumorosa, tras la atención de un accidente.

00:32 horas. Continúa el cierre a la circulación en la autopista La Rumorosa–Tecate, km 62, dirección La Rumorosa, por un choque por alcance múltiple. El tránsito es desviado hacia la carretera libre a la altura del km 67, en el poblado de Vallecitos.

ASJ