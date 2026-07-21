Accidentes Suma 29 Motociclistas Fallecidos en Accidentes Viales Durante 2026 en Nuevo León Del 1 de enero al 20 de julio de 2026, 29 motociclistas han perdido la vida en accidentes viales registrados en 12 municipios de Nuevo León. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Alarma en Nuevo León: 29 motociclistas fallecidos en accidentes viales en 2026. Monterrey y Escobedo lideran con más casos. ¿Qué medidas se deben tomar para frenar esta tendencia? Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 20 jul 2026 | 19:20 CST Actualizado hace 2 horas

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Suma 29 Motociclistas Fallecidos en Accidentes Viales Durante 2026 en Nuevo León

A poco más de una semana de que concluya el mes de julio, las estadísticas reflejan un panorama complicado para los motociclistas en Nuevo León. Del 1 de enero al 20 de julio de 2026, un total de 29 conductores de motocicleta han perdido la vida en distintos accidentes viales ocurridos en calles y carreteras del estado de Nuevo León Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Van 29 Motociclistas Fallecidos En 2026 en Nuevo León

Las cifras muestran que, en promedio, un motociclista fallece cada semana como consecuencia de un hecho de tránsito, lo que mantiene la preocupación entre autoridades y especialistas en seguridad vial por el incremento de este tipo de incidentes. Los registros indican que detrás de estos accidentes convergen diversos factores. Entre las principales causas destacan el exceso de velocidad, la falta de pericia al conducir, las condiciones del pavimento y la imprudencia tanto de motociclistas como de automovilistas.

Estos elementos han estado presentes en diversos percances registrados durante los primeros siete meses del año, en los que las víctimas han perdido la vida tras choques contra otros vehículos, derrapes o impactos derivados de diferentes circunstancias en la vía pública. Aunque cada caso presenta características particulares, los datos reflejan la importancia de reforzar las medidas preventivas y promover una mayor cultura de respeto entre todos los usuarios de las vialidades.

El comportamiento mensual de las estadísticas muestra variaciones importantes. Durante enero se registró una víctima fatal; en febrero la cifra aumentó a ocho, convirtiéndose hasta el momento en el mes con mayor número de fallecimientos. En marzo se contabilizaron tres casos, mientras que abril cerró con cuatro. Mayo sumó cinco motociclistas fallecidos y junio reportó dos.

En lo que va de julio, con corte al día 20, ya se contabilizan seis víctimas, por lo que la cifra aún podría aumentar antes de concluir el mes.

Monterrey y Escobedo encabezan la lista

La distribución por municipios revela que Monterrey y Escobedo concentran el mayor número de fallecimientos, con cinco casos cada uno. Guadalupe y Apodaca registran tres víctimas por municipio, mientras que San Nicolás, García, Linares, Santa Catarina y Montemorelos reportan dos casos cada uno.

Por su parte, Santiago, Pesquería y Cadereyta contabilizan un motociclista fallecido respectivamente. Las cifras reflejan que los accidentes mortales se han presentado en al menos 12 municipios de Nuevo León, lo que evidencia que la problemática no se limita a una sola zona del estado y mantiene el llamado a fortalecer las acciones de prevención, educación vial y cumplimiento del reglamento de tránsito para reducir el número de víctimas durante el resto del año.