Accidentes

Suma 29 Motociclistas Fallecidos en Accidentes Viales Durante 2026 en Nuevo León

Del 1 de enero al 20 de julio de 2026, 29 motociclistas han perdido la vida en accidentes viales registrados en 12 municipios de Nuevo León.

Un fallece cada semana en Nuevo LeónFoto: N+

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Alarma en Nuevo León: 29 motociclistas fallecidos en accidentes viales en 2026. Monterrey y Escobedo lideran con más casos. ¿Qué medidas se deben tomar para frenar esta tendencia?

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