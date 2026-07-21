Accidentes

Pipa Choca Autobús de Pasajeros en Carretera Federal 57 en Nava

Una pipa impactó contra la parte trasera de un autobús en la carretera federal 57 en el tramo Nava-Piedras Negras.

Pipa Choca Autobús de Pasajeros en Carretera Federal 57 en NavaUna pipa chocó contra un autobús de pasajeros que se encontraba varada en la carretera 57. Foto: N+

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Impactante accidente en la carretera 57: una pipa choca contra un autobús varado. Afortunadamente, no hubo heridos graves. ¿Qué pasó con el conductor de la pipa? Descúbrelo.

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