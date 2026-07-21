Pipa Choca Autobús de Pasajeros en Carretera Federal 57 en Nava

Durante las primeras horas de este 20 de julio, pasajeros de un autobús quedaron varados debido a una falla mecánica que obligó al conductor, identificado como Samuel de la Cruz, a detenerse sobre el acotamiento de la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 227, en el tramo Nava-Piedras Negras.

Minutos después, una pipa impactó la parte trasera del autobús. Tras el choque, la unidad de carga cruzó el camellón central y terminó en los carriles del sentido contrario. Cuando arribaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y de Seguridad Pública de Nava, el conductor de la pipa ya no se encontraba en el lugar.

Los pasajeros relataron lo ocurrido y, afortunadamente, ninguno sufrió lesiones de gravedad. Personal de Bomberos y Protección Civil brindó atención prehospitalaria, mientras que una persona fue diagnosticada con un esguince cervical.

Más de 20 pasajeros permanecieron durante más de cinco horas a la intemperie, con una temperatura cercana a los 30 grados centígrados, en espera de otro autobús que los trasladara a su destino.

Volcadura de pipa de gas provoca cierre en bulevar Nazario Ortiz Garza

Otro accidente que involucró una pipa de gas se registró el 7 de julio luego de que volcara en el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad al intentar detenerse por un accidente previo. La pesada unidad se impactó contra un muro de contención y terminó volcada.

Elementos de Tránsito Municipal y Bomberos realizaron las maniobras para retirar la pipa y mantener segura la zona, lo que ocasionó afectaciones a la circulación durante más de una hora. Tanto el operador de la pipa como el automovilista fueron valorados por paramédicos y no presentaron lesiones de consideración.