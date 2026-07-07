Vuelca Pipa de Gas en Bulevar Nazario Ortiz Garza en Saltillo

La volcadura de una pipa de gas trastocó la circulación vehicular al norte de Saltillo. El percance ocurrió la mañana de este martes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza entre los puentes vehiculares de las calles Abasolo y Lafragua.

De acuerdo a los primeros reportes, el conductor de la pipa que circulaba de oriente a poniente, no alcanzó a frenar para detenerse por un accidente que había ocurrido antes, por lo cual perdió el control de la unidad y se impactó contra uno de los muros de contención, para posteriormente quedar volcada.

En el carril contrario, de poniente a oriente, un vehículo, se impactó contra el muro por lo que quedaron varios carriles inhabilitados al paso vehicular.

Elementos de tránsito municipal atendieron el accidente y cerraron la vialidad en ambos sentidos para que Bomberos de Saltillo pudieran atender la emergencia e iniciar las maniobras para retirar la pipa con el apoyo de varias grúas.

El conductor de la pipa, así como el automovilista fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja, afortunadamente resultaron sin lesiones.

Por más de una hora, el accidente ocasionó congestionamiento vial en el sector.

Volcadura en carretera Torreón-Saltillo deja un muerto y varios lesionados

Durante las primeras horas del 6 de julio, un hombre perdió la vida tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera libre Torreón-Saltillo en el municipio de Matamoros. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó el accidente.

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El conductor resultó ileso, mientras que seis personas más sufrieron diversas lesiones y fueron atendidas por los cuerpos de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes.