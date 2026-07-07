Vuelca Pipa de Gas en Bulevar Nazario Ortiz Garza en Saltillo

Una pipa de gas volcó sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza al norte de Saltillo.

Vuelca Pipa de Gas en Bulevar Nazario Ortiz Garza en SaltilloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante volcadura de pipa de gas en Saltillo bloquea el bulevar Nazario Ortíz Garza. Afortunadamente, no hay heridos. Conoce más sobre este incidente que causó caos vial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+