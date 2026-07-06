Muere Hombre en Accidente Volcadura en Carretera Torreón-Saltillo

Durante la primera hora de la mañana de este lunes 6 de julio, un hombre perdió la vida cuando iba a bordo de una camioneta que volcó sobre la carretera libre Torreón-Saltillo a la altura del kilómetro 63 en Matamoros, Coahuila.

Se informó que la camioneta era modelo 2016 con placas del estado de Coahuila conducida por Carlos Eduardo de 40 años quien resultó ileso.

Luego de perder el control, la camioneta volcó y Gabriel Roldán de 28 años con domicilio en Torreón, Coahuila, perdió la vida en el lugar.

A bordo de la camioneta también iban José Romero, Mildred Ortiz de 18 años, Moisés de Jesús de 26, Priscila Paredes de 38, Abraham Eduardo de 26 y alondra Rubí de 19 años. Todos ellos resultaron lesionados.

Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del accidente y el Ministerio Público se encargó del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

Accidente volcadura deja daños materiales en la colonia Acoros de Piedras Negras

Este sábado 4 de julio, un joven sufrió un aparatoso accidente volcadura en la colonia Acoros en Piedras Negras, luego de perder el control de un automóvil que presuntamente le habían prestado para realizar una compra.

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El percance generó la movilización de elementos de Tránsito y cuerpos de auxilio, quienes atendieron la emergencia y confirmaron que no hubo personas con lesiones de gravedad. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y evaluar los daños materiales.