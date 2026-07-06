Muere Hombre en Accidente Volcadura en Carretera Torreón-Saltillo

Un hombre murió en un accidente volcadura de una camioneta en la carretera libre Torreón-Saltillo

Muere Hombre en Accidente Volcadura en Carretera Torreón-SaltilloFoto: N+

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Tragedia en la carretera Torreón-Saltillo: un hombre muere tras volcadura de camioneta. Conductor ileso, pero varios pasajeros heridos. Descubre más sobre este accidente.

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