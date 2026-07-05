Joven Vuelca Vehículo en Piedras Negras; Se lo Prestaron para Ir por Tortillas

Un joven protagonizó un aparatoso accidente la tarde de este sábado 4 de mayo en la colonia Acoros en Piedras Negras, luego de volcar un automóvil que presuntamente le había sido prestado para acudir a una tienda a comprar tortillas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por el cruce de las calles Villa de Herrera y Juan Pablo II cuando perdió el control del vehículo.

En su trayectoria impactó un automóvil que se encontraba estacionado y, posteriormente, terminó volcado.

El accidente movilizó a elementos de Tránsito y corporaciones de auxilio, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y verificar el estado de salud del conductor.

Afortunadamente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Las autoridades realizarán el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y cuantificar los daños materiales ocasionados.

Tres personas resultan lesionadas tras aparatosa volcadura en carretera de Coahuila

Otro accidente volcadura se registró la madrugada del 30 de junio, dejando como saldo, tres personas lesionadsa sobre la carretera de cuota Nueva Rosita-Allende.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y paramédicos, quienes brindaron atención a los afectados y los trasladaron a hospitales de la región.