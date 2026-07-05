Joven Vuelca Vehículo en Piedras Negras; Se lo Prestaron para Ir por Tortillas

Un joven volcó un automóvil que presuntamente le prestaron para comprar tortillas en Piedras Negras.

Joven Vuelca Vehículo en Piedras Negras; Se lo Prestaron para Ir por TortillasFoto: N+

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Un joven en Piedras Negras volcó un auto prestado al ir por tortillas. Afortunadamente, no hubo heridos graves. ¿Qué causó el accidente? Las autoridades investigan.

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