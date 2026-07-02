Accidente Volcadura Deja Tres Lesionados en Tramo Nueva Rosita-Allende

Un aparatoso accidente volcadura dejó como saldo tres personas lesionadas en el tramo Nueva Rosita-Allende.

Accidente Volcadura Deja Tres Lesionados en Tramo Nueva Rosita-AllendeFoto: N+

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Accidente en tramo Nueva Rosita-Allende deja tres lesionados tras volcadura y choque. Afortunadamente, las lesiones no fueron graves. Conoce más sobre este incidente.

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