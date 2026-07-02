Accidente Volcadura Deja Tres Lesionados en Tramo Nueva Rosita-Allende

La madrugada de este 30 de junio se registró un aparatoso accidente sobre la carretera de cuota, en el tramo Nueva Rosita-Allende, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque que terminó con una unidad volcada, otra fuera de la carretera y tres personas lesionadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tres Personas Resultan Lesionadas tras Choque en Carretera Nueva Rosita-Allende

El percance ocurrió alrededor de las 2:30 horas, a la altura del kilómetro 10, provocando la movilización inmediata de elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y paramédicos de Sabinas y Nueva Rosita, quienes encontraron una escena de severos daños materiales.

Los rescatistas brindaron atención a los ocupantes lesionados y posteriormente, los trasladaron al Hospital General y a la clínica 24 del IMSS.

Afortunadamente, tras ser valorados por personal médico, fueron dados de alta al determinarse que las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida.

La fuerza del choque provocó que uno de los automóviles volcara, mientras el segundo terminó fuera de la carpeta asfáltica.

Accidente moviliza a cuerpos de emergencia en carretera Monclova-Saltillo

Otro accidente de carretera ocurrió el 30 de junio cuando un tractocamión y una camioneta protagonizaron un choque sobre la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 78. De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió durante una maniobra de rebase, lo que provocó el impacto entre los vehículos.

Noticia relacionada: Tractocamión Impacta Camioneta en Carretera Monclova-Saltillo

El conductor de la camioneta, de 45 años, fue atendido por paramédicos en el lugar al presentar molestias en una muñeca, aunque no requirió traslado a un hospital. Tras recibir atención médica, permaneció en el sitio mientras esperaba el apoyo de personal de su empresa.