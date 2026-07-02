Accidente Volcadura Deja Tres Lesionados en Tramo Nueva Rosita-Allende
Un aparatoso accidente volcadura dejó como saldo tres personas lesionadas en el tramo Nueva Rosita-Allende.
Foto: N+
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Accidente en tramo Nueva Rosita-Allende deja tres lesionados tras volcadura y choque. Afortunadamente, las lesiones no fueron graves. Conoce más sobre este incidente.
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PorRedacción N+
La madrugada de este 30 de junio se registró un aparatosoaccidente sobre la carretera de cuota, en el tramo NuevaRosita-Allende, donde dos vehículos protagonizaron un fuertechoque que terminó con una unidadvolcada, otra fuera de la carretera y trespersonaslesionadas.
El percance ocurrió alrededor de las 2:30 horas, a la altura del kilómetro 10, provocando la movilización inmediata de elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y paramédicos de Sabinas y NuevaRosita, quienes encontraron una escena de severosdañosmateriales.
Los rescatistas brindaron atención a los ocupantes lesionados y posteriormente, los trasladaron al Hospital General y a la clínica 24 del IMSS.
Afortunadamente, tras ser valorados por personal médico, fueron dados de alta al determinarse que las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida.
La fuerza del choque provocó que uno de los automóviles volcara, mientras el segundo terminó fuera de la carpeta asfáltica.
Accidente moviliza a cuerpos de emergencia en carretera Monclova-Saltillo
Otro accidente de carretera ocurrió el 30 de junio cuando un tractocamión y una camioneta protagonizaron un choque sobre la carreteraMonclova, a la altura del kilómetro 78. De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió durante una maniobra de rebase, lo que provocó el impacto entre los vehículos.
El conductor de la camioneta, de 45 años, fue atendido por paramédicos en el lugar al presentar molestias en una muñeca, aunque no requirió traslado a un hospital. Tras recibir atención médica, permaneció en el sitio mientras esperaba el apoyo de personal de su empresa.