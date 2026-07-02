Detienen a Responsables de Atacar a Joven con Navaja y Palo de Golf en Nava

Elementos de seguridad detuvieron a dos presuntos responsables de atacar con una navaja y un palo de golf a un joven durante una fiesta en Nava.

Detienen a Responsables de Atacar a Joven con Navaja y Palo de Golf en NavaFoto: N+

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Impactante ataque en fiesta en Nava: joven herido gravemente con navaja y palo de golf. Detenidos los presuntos responsables. Conoce los detalles.

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