Detienen a Responsables de Atacar a Joven con Navaja y Palo de Golf en Nava

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), delegación región Norte 1, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) destacamentados en Allende, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Luis Ángel "N" de 18 años y Reinaldo "N" por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones graves que ponen en riesgo la vida.

Cabe mencionar que los detenidos fueron ingresados al penal de Piedras Negras, donde uno de ellos a través de sus abogado, solicitó la duplicidad del término constitucional, mientras que el segundo sostendrá la audiencia inicial donde se buscará su vinculación a proceso.

Los detenidos fueron señalados como presuntos responsables de la agresión ocurrida el pasado 28 de junio en la que un hombre resultó con lesiones de extrema gravedad que pusieron en riesgo su vida.

Actualmente, el lesionado se encuentra hospitalizado en una clínica privada ubicada en el centro de Piedras Negras, quien presuntamente presenta heridas en su pulmón y en diversas partes de su cuerpo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio durante una fiesta privada en una casa ubicada en la colonia 2 de Agosto, en Nava, cuando un joven identificado como David, de 20 años, fue atacado con una navaja y golpeado con un palo de golf durante una riña.

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Durante el festejo se desató una pelea en la que, inicialmente, un amigo del lesionado fue agredido con una botella y latas de cerveza. El joven intervino y fue atacado con una navaja, además de ser golpeado en múltiples ocasiones en la cabeza y otras partes del cuerpo con un palo de golf.