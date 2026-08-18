Seguridad

Dan de Alta a Uno de los Heridos en Fuego Cruzado de Balacera en Veracruz

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes sobre la autopista Orizaba - Puebla cuando un tractocamión refrigerado habría sido interceptado, por sujetos que viajaban armados en dos vehículos.

Dan de alta lesionado por bala en enfrentamiento ocurrido en Río Blanco, VeracruzDan de alta lesionado por bala en enfrentamiento ocurrido en Río Blanco, Veracruz. Foto: N+

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Dan de alta lesionado en balacera ocurrida en Río Blanco. El incidente ocurrió en la autopista Orizaba-Puebla tras el intento de robo a un tractocamión. Descubre los detalles.

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