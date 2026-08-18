Dan de Alta a Uno de los Heridos en Fuego Cruzado de Balacera en Veracruz

Dos hombres resultaron heridos de bala durante la mañana del lunes en la calle paso carretas del municipio de Rio Blanco; ingresaron por su propia cuenta al hospital regional, y horas después, uno de ellos fue dado de alta y ya se encuentra con sus familiares, el otro empleado de una constructora permanece estable pero bajo atención médica.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes sobre la autopista Orizaba - Puebla cuando el operador de un tractocamión refrigerado habría sido interceptado a la altura de San Cristóbal, en el municipio de Huiloapan, por sujetos que viajaban armados en dos vehículos.

El conductor del tráiler logró evadir a los presuntos delincuentes y continuó su trayecto hasta el entronque de Vicente Guerrero, en Río Blanco, donde una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública intervino al detectar la situación.

Los sospechosos habrían descendido de los vehículos y al intentar escapar a pie, presuntamente realizaron detonaciones contra los elementos policiacos.vDurante el intercambio de disparos, los dos trabajadores que viajaban en una camioneta de la empresa constructora resultaron lesionados.

De manera extraoficial, trascendió que dos hombres habrían sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre estas detenciones.