Seguridad

“Tres o Cuatro Robos en un Día”: Vecinos de Tlalnepantla Viven con Miedo

Habitantes cooperaron para instalar un portón eléctrico ante la percepción de que la vigilancia policiaca es insuficiente.

Vecinos denuncian robos y asaltos a cualquier hora del día.Vecinos denuncian robos y asaltos a cualquier hora del día. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vecinos de Los Reyes Ixtacala denuncian robos a viviendas y vehículos, además de asaltos contra personas y negocios

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+