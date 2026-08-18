“Tres o Cuatro Robos en un Día”: Vecinos de Tlalnepantla Viven con Miedo

En el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, vecinos del fraccionamiento Los Reyes Ixtacala aseguran vivir bajo una creciente preocupación por la inseguridad. Habitantes denuncian que durante el último año han enfrentado robos a viviendas y vehículos, así como asaltos contra personas y negocios. La situación ha llegado al punto de que los propios colonos decidieron cooperar para instalar un portón eléctrico y restringir el acceso a una parte de la zona.

Cámaras de videovigilancia instaladas en el fraccionamiento han captado a personas merodeando por las calles. En al menos uno de los hechos registrados en video, se observa el momento en que un hombre dispara un arma contra una persona durante un aparente intento de despojarla de sus pertenencias.

Los habitantes sostienen que los delitos ya no se concentran únicamente durante la noche. De acuerdo con sus testimonios, los incidentes pueden presentarse por la mañana, tarde o noche, situación que ha modificado sus actividades cotidianas y la manera en que recorren las calles del fraccionamiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vecinos de Los Reyes Ixtacala Denuncian Ola de Asaltos e Inseguridad en Edomex

Ante la percepción de que la presencia policiaca no ha sido suficiente para contener los delitos, un grupo de vecinos decidió organizarse y aportar dinero para instalar un portón eléctrico. La intención es controlar el acceso y reducir las posibilidades de que personas ajenas ingresen con facilidad a esta parte del fraccionamiento.

Una habitante de Los Reyes Ixtacala, quien asegura tener más de 40 años viviendo en el lugar, relató que durante las últimas décadas no había percibido una situación similar. La vecina señaló que los delitos denunciados actualmente abarcan desde robos a casas y automóviles hasta asaltos contra transeúntes y establecimientos.

“Realmente no se había visto como que este tema de seguridad, bueno, de inseguridad, porque bueno, se meten a las casas, roban autos, asaltan a las personas, a los negocios, ya no hay hora del día”.

La misma habitante explicó que el temor ha cambiado incluso la manera en que los vecinos salen de sus viviendas, pues algunos permanecen atentos ante la posibilidad de que personas desconocidas los estén observando.

“Ya no puede salir uno de su casa tranquilamente porque pues nada más andamos así como que pues vamos a ver si no nos están vigilando”.

Otro factor que preocupa a los habitantes es la ubicación de Los Reyes Ixtacala. El fraccionamiento se encuentra en Tlalnepantla, municipio mexiquense que colinda con la Ciudad de México, por lo que vecinos consideran que esta cercanía podría facilitar que quienes cometen delitos abandonen rápidamente la zona.

Los colonos aseguran que anteriormente solicitaron mayor vigilancia a las autoridades. Según su versión, funcionarios acudieron al lugar y plantearon colocar lonas con números de seguridad, pero afirman que esa medida finalmente no se concretó y que los problemas continuaron.

Una de las vecinas recordó la respuesta que, según su testimonio, recibieron tras exponer la situación ante las autoridades.

“Vinieron algunas autoridades y lo único que sucedió es que nos dieron como respuesta que se iban a poner unas lonas con los números de seguridad y pues todo pasó, no, o sea, sigue la inseguridad y ni pusieron las lonas”.

Las denuncias no se limitan a un solo punto de Los Reyes Ixtacala. Habitantes aseguran que los robos se han registrado en diferentes sectores del fraccionamiento y sostienen que ha habido jornadas particularmente preocupantes por la cantidad de incidentes reportados.

Enrique Camargo, vecino de la zona, señaló que el problema alcanza diferentes sectores de Los Reyes Ixtacala, entre ellos la primera y segunda sección y áreas cercanas a Ferrocarriles y Ferrocarrileros. De acuerdo con su testimonio, en ocasiones han contabilizado varios robos durante una misma jornada.

“Hemos observado en algún momento, nos sacó víctima prácticamente en Los Reyes Ixtacala, que conforman la primera, segunda sección, la parte de ferrocarriles, ferrocarrileros, toda esta zona prácticamente nos hemos visto con temas de robo a más no poder, tres o cuatro robos en un solo día”.

La cifra mencionada corresponde al testimonio del vecino y refleja la frecuencia con la que los habitantes aseguran haber observado estos hechos. Ante este panorama, los colonos ven el portón eléctrico como una medida de autoprotección, aunque consideran que no sustituye las acciones de seguridad que corresponden a las autoridades.

Por ahora, los vecinos esperan una mayor presencia policiaca y estrategias que permitan disminuir los robos. Mientras eso ocurre, la organización entre habitantes se ha convertido en una de sus principales herramientas para intentar recuperar la tranquilidad en esta zona de Tlalnepantla, Estado de México.