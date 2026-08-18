Apoyo Bienestar para Niñas y Niños Abrirá Registro y Estos Son los Requisitos

Si tienes hijos en preescolar o primaria, esto te interesa. En Ciudad de México abrirá un nuevo periodo de registro al Apoyo Bienestar para niñas y niños que deposita de 600 a 650 pesos mensuales según el grado escolar.

Se trata del programa Mi Beca para Empezar del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de Ciudad de México que entrega un vale electrónico para el deposito del apoyo económico a los beneficiarios.

El programa también entrega un apoyo económico anual para uniformes y útiles escolares, que de hecho se depositó el pasado 15 de agosto de 2026. Y en una nota previa ya te dimos a conocer en qué comercios puedes utilizarlo para surtir tu lista de útiles escolares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Dónde Inscribirse a Mi Beca para Empezar CDMX y Cuánto Dan?

Si tus hijos están cursando primaria o preescolar, puedes hacer su inscripción en la página oficial de FIBIEN. El trámite es gratuito, y lo deben realizar los padres, madres o tutores en la página web del Fibien.

Entre los requisitos para aplicar a Mi Beca para Empezar se enumeran los siguientes:

Ser alumno inscrito en escuelas públicas de CDMX.

Cursar Preescolar o 1° a 3° grado de primaria.

O ser alumno de 1°, 2°, o 3° grado de primaria de Centros de Atención Múltiple (CAM).

O ser alumno de 1°, 2° o 3° de primaria para adultos.

Tener folio de registro de la plataforma del FIBIEN, validado por la Autoridad Educativa Federal de Ciudad de México (AEFCM).

Mientras que los documentos que hay que presentar para iniciar el registro, incluyen los siguientes:

Identificación oficial vigente del padre o tutor.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

CURP del beneficiario con la leyenda "certificada por el Registro Civil".

Cuenta Llave Expediente (creada por el tutor con el mismo correo y número telefónico de registro del ciclo escolar 2026-2027.

Una vez que el padre, madre o tutor cuenta con su Llave CDMX entonces es posible iniciar con el trámite en la página de registro de Mi Beca para Empezar.

El Fibien confirmó que el depósito del apoyo económico se hará el mes siguiente del registro, incluido el mes de la inscripción. Los montos de los depósitos mensuales quedan de la siguiente manera:

600 pesos, a niñas y niños matriculados en preescolar.

650 pesos, a niñas, niños y adolescentes inscritos en primarias públicas.

600 pesos, a personas inscritas en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria y laboral.

SARR