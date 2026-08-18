Programas sociales

Apoyo Bienestar para Niñas y Niños Abrirá Registro y Estos Son los Requisitos

El Fideicomiso Bienestar Educativo de CDMX anunció la apertura de la convocatoria para alumnos de preescolar, primaria o un Centro de Atención Múltiple

Niños beneficiarios de Mi Beca para Empezar. Apoyo Bienestar de CDMX abre registro en agosto 2026Mi Beca para Empezar está por abrir registro al programa bienestar que apoya a estudiantes de Educación Básica, y aquí te contamos todos los detalles. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+