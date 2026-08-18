Hallan Sin Vida a Mujer de 20 Años en Zuazua, NL; Investigan a su Pareja

Una joven de 20 años, identificada como Pamela y originaria de Chihuahua, fue localizada sin vida dentro de un domicilio del fraccionamiento Real de Palmas, en el municipio de Zuazua, Nuevo León.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Valle Blanco y Valle Central, donde se registró una movilización de elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, policías municipales fueron los primeros en llegar al sitio y procedieron a resguardar el inmueble para permitir el desarrollo de las investigaciones.

En el lugar también trabajaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes ingresaron al domicilio para recabar evidencias y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven.

Por estos hechos, un hombre identificado como Diego Guadalupe, señalado como pareja de Pamela, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades mientras se determina su posible responsabilidad.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente la causa de muerte de la joven ni ha establecido que el caso sea investigado como feminicidio, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar la línea de investigación correspondiente.

El cuerpo de Pamela permaneció en el domicilio mientras los peritos realizaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades también deberán establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál era la relación entre la víctima y el hombre detenido.

La investigación continúa y se espera que la Fiscalía proporcione más información conforme avancen las indagatorias.