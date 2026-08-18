Seguridad

Hallan Sin Vida a Mujer de 20 Años en Zuazua, NL; Investigan a su Pareja

Una joven fue encontrada muerta dentro de una vivienda en Real de Palmas. Las autoridades detuvieron a su novio.

Policia de MonterreyAsesinan a mujer en su casa. Foto: N+

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La muerte de una mujer de 20 años movilizó a las autoridades en Real de Palmas, Zuazua, donde un hombre señalado como su pareja fue detenido mientras se investiga el caso.

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