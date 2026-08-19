Seguridad

Niñera es Detenida tras la Muerte de una Menor al Caer Dentro de Alberca en San Carlos

Luego de que una niña de 2 años perdiera la vida al caer dentro de una alberca en Guaymas, la niñera quien la cuidaba fue detenida para el deslinde de responsabilidades.

Niñera es Detenida tras la Muerte de una Menor al Caer Dentro de Alberca en San CarlosNiñera es Detenida tras la Muerte de una Menor al Caer Dentro de Alberca en San Carlos. Foto: Archivo N+

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