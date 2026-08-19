Niñera es Detenida tras la Muerte de una Menor al Caer Dentro de Alberca en San Carlos

Una niña de dos años de edad perdió la vida luego de caer en la alberca de una vivienda de renta en el fraccionamiento Las Conchas, en San Carlos, municipio de Guaymas.



La menor estaba bajo el cuidado de una niñera originaria de Ciudad Obregón, quien fue detenida para el deslinde de responsabilidades.



De acuerdo con información preliminar de autoridades investigadoras estatales la mujer estaba a cargo de tres menores y, al momento del incidente, se encontraba cambiando a otro de los niños.



Al percatarse de la ausencia de la pequeña, inició su búsqueda y posteriormente la halló dentro de la alberca.



La menor fue sacada del agua y trasladada a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, pese a los esfuerzos por auxiliarla, se confirmó su fallecimiento.



La trabajadora quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existió alguna responsabilidad por omisión de cuidados.