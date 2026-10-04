Seguridad

Localizan Restos Óseos Humanos en un Local de Micheladas en Puebla Capital

El inmueble donde se registró el hallazgo corresponde a un local donde supuestamente se comercializaban bebidas alcohólicas en la colonia Del Valle

Policía Estatal acordonó la Avenida Valle de Santiago para las diligencias.Policía Estatal acordonó la Avenida Valle de Santiago para las diligencias. Foto: N+

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En Puebla, descubren restos óseos en un local de bebidas. La Fiscalía investiga posible vínculo con un caso de desaparición.

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