Localizan Restos Óseos Humanos en un Local de Micheladas en Puebla Capital

En la Colonia del Valle, de Puebla capital, elementos de los tres órdenes de gobierno realizaron un cateo dentro de un inmueble previamente asegurado por autoridades ministeriales.

En las diligencias intervinieron la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) así como la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla.

También se reportó presencia de Guardia Nacional (GN) en el perímetro. De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble corresponde a un local donde supuestamente se comercializaban bebidas alcohólicas.

Cabe destacar que durante la inspección realizada el pasado 2 de octubre de 2026 se confirmó la localización de restos óseos con características humanas.

De acuerdo a los primeros reportes, el hallazgo ocurrió dentro de un inmueble ubicado en la calle Valle de Santiago, donde personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas realizaba una diligencia.

La diligencia formó parte de una investigación abierta desde el año 2025 y estaría relacionada con la búsqueda de un hombre de 47 años de edad, reportado como desaparecido.

Se espera que en breve las autoridades confirmen la identidad del los restos humanos hallados y den a conocer más información sobre la investigación.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR