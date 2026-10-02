Sindicato y Empresa Automotriz Llegan a Nuevo Acuerdo Salarial en Planta de Puebla

La comisión revisora del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) y directivos de la planta armadora alemana llegaron a otro acuerdo de aumento salarial, propuesta que será sometida a consideración de los trabajadores.

Es un convenio a 24 meses, por única ocasión, con incremento global del 13.16 por ciento, es decir, 3.12 por ciento más que la propuesta rechazada el 11 de septiembre pasado, que fue del 10.04.

Este consenso se alcanzó durante la madrugada del viernes, a tres horas de cumplir el plazo para que estallara la huelga, por lo que los obreros aún no están familiarizados con los alcances.

Entre las mejoras destacan la recontratación de 611 empleados despedidos. Llevarán la nueva propuesta a consulta con la base trabajadora, quien decidirá si la acepta o rechaza.

En próximos días informarán de la fecha para que se lleve a cabo. Los directivos de la planta automotriz informaron que los detalles serán comunicados por los representantes de los obreros.

Destacó que escucharon con atención la expresión del gremio con respecto al convenio firmado el pasado 26 de agosto y votado el 12 de septiembre; resaltó que el acuerdo representa el mayor esfuerzo viable dadas las condiciones por las que atraviesa la propia empresa, en un contexto con importantes desafíos para el grupo y la marca.

Cabe destacar que el 28 de agosto se emitió la convocatoria oficial para el proceso de consulta del convenio de revisión contractual 2026-2028, la cita fue el viernes 11 de septiembre en horario de 04:30 a18:00 horas, al interior de la empresa. La propuesta de aumento global era de 10.04 por ciento.

En medio de las negociaciones se anunció el despido de empleados en total mil 200 que correspondían al tercer turno el cual fue eliminado; la cláusula marcaba que de ellos, 800 equivalían a despidos de personal que contaba con al menos tres años de antigüedad, mientras que los 400 restantes a retiros voluntarios dirigidos a empleados mayores de 57 años.

El 30 de agosto, se anunció la supresión indefinida de uno de los tres turnos de producción, medida que impactó de manera directa a las líneas de ensamble de los modelos Tiguan y Jetta.

El 4 de septiembre, Hugo Tlalpan Luna secretario general del Sitiavw confirmó 611 bajas laborales, cifra derivada del ajuste en operaciones; además, detalló que 542 empleados fueron reubicados para evitar más salidas de personal.

Llegó la fecha de emplazamiento, 11 de septiembre y nuevamente, los trabajadores rechazaron la propuesta de aumento global del 10.04 por ciento al salario y prestaciones.

el pasado 15 de septiembre surgió una nueva prórroga al período de prehuelga, originalmente previsto para el 17 de septiembre y pasando a este viernes 2 de octubre.

Con información de Cristóbal Lobato y Maribel Espinoza

GMAZ