Economía

Sindicato y Empresa Automotriz Llegan a Nuevo Acuerdo Salarial en Planta de Puebla

De acuerdo con los líderes gremiales, entre los puntos se destaca la recontratación de más de 600 empleados que recientemente fueron despedidos

Volkswagen Sitiavw Nuevo Acuerdo Salarial Planta Automotriz Cuautlancingo PueblaAún está por definirse la nueva fecha de votación para los empleados. Foto: N+

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Sindicato y Volkswagen logran acuerdo: 13.16% de aumento salarial y recontratación de 611 empleados. La decisión final está en manos de los trabajadores.

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