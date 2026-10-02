Narcotráfico

Aseguran Dos Presuntos Puntos de Venta de Droga en Puebla; Hay Tres Detenidos

Los operativos se realizaron en las colonias San José Los Cerritos y 2 de Abril en la capital poblana, donde se decomisaron más de 160 dosis de droga

Dos Predios Asegurados Tres Detenidos Narcomenudeo Droga San José Los Cerritos Colonia 2 de Abril PueblaCatean Dos Inmuebles y Detienen a Tres Presuntos Narcomenudistas en Puebla Capital. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Operativos en Puebla aseguran más de 160 dosis de droga y detienen a tres personas. Conoce los detalles de las acciones en San José Los Cerritos y 2 de Abril.

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