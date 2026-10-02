Aseguran Dos Presuntos Puntos de Venta de Droga en Puebla; Hay Tres Detenidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles de las colonias San José Los Cerritos y 2 de Abril, en la capital poblana.

De acuerdo con la autoridad, las intervenciones fueron resultado de labores de inteligencia, investigación de campo y gabinete relacionadas con la probable venta y distribución de drogas.

En San José Los Cerritos, agentes investigadores, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, intervinieron un inmueble donde fueron detenidos José Antonio ‘N’ y Nidia Betzabe ‘N’.

Durante la diligencia se aseguraron 94 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal, una báscula gramera y 210 pesos en efectivo.

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En una segunda acción, realizada en la colonia 2 de Abril, fue detenido Humberto 'N' y se aseguraron 13 bolsas con marihuana, 18 con cristal, 31 con heroína y 13 con piedra, además de una báscula gramera, una libreta con diversas anotaciones y 200 pesos en efectivo.

Ambas diligencias fueron desarrolladas el 30 de septiembre de 2026 con la participación coordinada de la FGE Puebla, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal, como parte de las acciones para investigar y combatir puntos presuntamente utilizados para la comercialización de drogas.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los indicios asegurados serán sometidos a los análisis correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Con información de N+

GMAZ