Sanciones de EUA al 'Mayito Flaco' Los Golpea Donde Más les Duele: el Dinero, Afirma Embajador

Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que las sanciones que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el líder del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y casi 50 objetivos, les da donde más les duele "el dinero".

Señaló que las acciones del gobierno de Estados Unidos no solo van dirigidas contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: "todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo", acusó en su cuenta de X.

Destacó que los están golpeando donde más les duele: su dinero. Y con recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno por información que conduzca al arresto o condena de “Aquiles”, “La Rana” y “El Ruso”, estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse. "La justicia prevalecerá", remató en su mensaje en redes.

En tanto, la DEA publicó la ficha de Ismael Zambada-Sicairos, al que identifican como "Mayito Flaco". De acuerdo con la Agencia, se le busca por las siguientes presuntas violaciones federales: "Conspiración para distribuir una sustancia controlada 21 USC 846". También agrega que su última ubicación conocida fue: México.

DEA

El Mayito Flaco es líder de "La Mayiza". Tras la detención de su padre en julio de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada, asumió el mando operativo del grupo criminal "Los Mayos" dentro del Cártel de Sinaloa.

Cuenta con acusaciones formales en Estados Unidos en el Distrito Sur de California por conspiración para distribuir sustancias controladas y tráfico de drogas, incluyendo fentanilo y cocaína.

Nació en Anaheim, California, en 1982, por lo que tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense.

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