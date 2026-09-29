Narcotráfico

EUA Sanciona a Carlos Torres, Exesposo de Marina del Pilar, por Vínculo con Cártel de Sinaloa

La OFAC señaló que casi 50 objetivos estarían ligados con el grupo delictivo

EUA Sanciona a Carlos Torres, Exesposo de Marina del Pilar, por Vínculo con Cártel de SinaloaCarlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar. Foto: Facebook / Carlos Torres Torres

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