Sociedad

Comercios No Esenciales Cerraron en Hermosillo por Huracán Polo

Atendiendo las recomendaciones de Protección Civil, fueron decenas de negocios que cerraron sus puertas este martes en la capital de Sonora

Comercios No Esenciales Cerraron en Hermosillo por Huracán PoloComercios No Esenciales Cerraron en Hermosillo por Huracán Polo. Foto: N+

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