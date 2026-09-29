Comercios No Esenciales Cerraron en Hermosillo por Huracán Polo

Aunque algunos comercios decidieron abrir este martes 29 de septiembre, fueron decenas los que siguieron la recomendación de Protección Civil Estatal y no abrieron sus puertas, al no ser considerados esenciales, debido a los efectos del huracán Polo.

En un recorrido del equipo de N+ Sonora por diferentes zonas comerciales de Hermosillo, se constató que la mayoría de los establecimientos no estaban abiertos al público durante este día.

Fueron algunas tiendas de conveniencia, expendios, lugares de venta de alimentos y algunos comercios, que ofrecieron sus servicios desde tempranas horas.

En el centro de Hermosillo fueron pocos los establecimientos abiertos y el movimiento de personas no fue como en días normales.

La recomendación de Protección Civil sigue siendo evitar traslados no necesarios ante la presencia del huracán Polo, en la medida de lo posible, resguardarse en casa, no cruzar arroyos, canales o calles inundadas y estar atentos a los informes oficiales que se emitan.

Elementos de Tránsito Municipal también realizaron un operativo de vigilancia sobre el bulevar Paseo Río Sonora como parte de las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias en Hermosillo por efectos del huracán Polo.

De acuerdo con información oficial, Tránsito Municipal tiene identificadas las vialidades que suelen convertirse en arroyos y representar un riesgo para los automovilistas, además de los canales que pueden tener desbordamientos.