¿Cuánto Duran los Matrimonios en México? Número de Divorcios y Principales Causas en 2025

El año pasado se registraron 155 mil 254 divorcios en México y los estados con las mayores tasas de separaciones legales por cada mil habitantes fueron Campeche, Nuevo León y Tamaulipas, según reveló la Estadística de Divorcios (ED) publicada este día por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se trata de un registro anual en el que se da a conocer la frecuencia con que ocurren los divorcios, pero también las causas de dichas disoluciones legales y hasta el tiempo que duran los matrimonios en nuestro país.

De acuerdo con la ED, de los 155 mil 254 divorcios registrados en 2025, el 88.3% se resolvió por la vía judicial y el 11.7% por la vía administrativa.

En el primer caso, puede tramitarse si ambas personas son mayores de edad, no tienen hijos y manifiestan mutuo consentimiento. En el segundo, puede ser de tipo necesario, por mutuo consentimiento o incausado, explicó el INEGI.

Precisamente sobre las causas, reveló que la principal fue el divorcio incausado, con 66.4%. Este se caracteriza porque no necesita de una causa para la disolución del matrimonio y se puede exigir unilateralmente.

Le siguieron el mutuo consentimiento, con 32.5 %; y la separación del hogar conyugal por más de un año, con 0.5%.

En 22 entidades federativas, la principal causa correspondió al divorcio incausado, y en las 10 restantes, al mutuo consentimiento.

El reporte además reveló la duración de matrimonios que se disolvieron legalmente. Según la encuesta, 33.1% tuvo una duración legal de 21 años y más; 20.1%, de 1 a 5 años; 18.0%, de 10 a 15 años; 14.9%, de 6 a 9 años; 11.6%, de 16 a 20 años; y 1.8%, de menos de 1 año.

Otro dato relevante fue que el año pasado se registraron 491 mil 640 matrimonios y 155 mil 254 divorcios, lo que significa que por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.6 divorcios.

Esta relación aumentó en 5.9 divorcios entre 2016 y 2025. Mientras que en 2020, año que coincidió con el inicio de la pandemia por COVID-19, la relación fue de 27.6, inferior a la de los tres años previos.

SPB