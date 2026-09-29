Sociedad

¿Cuánto Duran los Matrimonios en México? Número de Divorcios y Principales Causas en 2025

El INEGI publica estadística sobre separaciones legales en el país

Boda colectiva en ayuntamiento de Veracruz en febrero 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoBoda colectiva en ayuntamiento de Veracruz en febrero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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