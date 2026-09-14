Seguridad

Coahuila, el Estado con Mejor Percepción de Seguridad en México, Según Encuesta del INEGI

En comparación con el año pasado, 2026 “está mucho mejor”, aseguran los habitantes

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Coahuila, el Estado Donde las Personas se Sienten Más Seguras en México

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Coahuila se consolida como el estado más seguro de México en 2026. ¿Cómo logró este avance? Un modelo integral y liderazgo, los puntos clave

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