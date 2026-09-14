Coahuila, el Estado con Mejor Percepción de Seguridad en México, Según Encuesta del INEGI

Coahuila es el estado donde las personas se sienten más seguras. Por primera vez, el estado alcanzó el índice más alto del país en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En dicha entidad, siete de cada 10 habitantes dicen sentirse seguros. Después de Coahuila, los estados con los índices más altos son Yucatán, Aguascalientes, Querétaro, Baja California Sur, Nayarit, Durango, Nuevo León, Campeche e Hidalgo.

Coahuila, entidad que comparte una extensa frontera con Estados Unidos, logró mejorar su índice de percepción de seguridad del 42% al 71% en los últimos cinco años, casi el 30%, cifra que lo coloca como el estado que más avanzó durante este periodo.

Habitantes de Coahuila aseguraron que hay más vigilancia con patrullas y por lo tanto, tranquilidad en las colonias. En comparación con otros años, ahora el estado está “mucho mejor”.

Pero, ¿qué hay detrás del avance en materia de seguridad en Coahuila? Expertos consideran que los resultados son gracias a su modelo integral, que ha sido consistente durante más de una década.

El proyecto incluye coordinación constante con las agencias de los tres órdenes de gobierno, programas de prevención del delito y un fortalecimiento profundo de la Policía local.

“El caso de Coahuila es excepcional y es una gran hazaña de ese estado lo que se ha logrado en los últimos 15 años”, destacó Eduardo Guerrero, consultor en seguridad. Agregó que el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez y la intolerancia a que los grupos criminales controlen el territorio son los puntos clave de la entidad para aumentar la percepción de seguridad.

En tanto, Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), atribuyó el caso a la continuidad y a la aplicación de programas de prevención y disuasión, así como la capacitación de la Policía.

El gobernador Manolo Jiménez celebró los resultados de la ENVIPE 2026: “Somos el estado más seguro de este país y vamos a seguir blindando nuestro estado. Vamos a seguir trabajando en el tema de seguridad todos los días con más prevención, proximidad, inteligencia, fuerza, trabajando con voluntad, trabajando con coordinación".

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció que las policías locales tienen un papel central en la contención de la violencia.

"El 96% de los delitos pertenecen al fuero común, eso significa que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad”, afirmó García Harfuch.

Ahora, el reto para Coahuila será mantener esta tendencia para consolidarse como una excepción al panorama de inseguridad que persiste en gran parte del país.

Con información de Natalia Sánchez.

RMT