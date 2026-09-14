Clima para el Grito de Independencia 2026 en Puebla; Este Es el Pronóstico

Llega a Puebla la Fiesta Mexicana más grande del año, el Grito de Independencia 2026 estará lleno de orgullo, música y cultura en la entidad, pero para poder celebrarlo con total comodidad, te recomendamos tener en cuenta esta información sobre el pronóstico del clima para que la lluvia y el frío no te sorprendan.

Este martes 15 de septiembre de 2026 se pronostica un clima fresco a mayormente nublado, con temperaturas entre los 12°C y 24°C, y baja probabilidad de lluvias en la zona metropolitana de Puebla.

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De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en la ciudad de Puebla la temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 24°C, además, hay baja probabilidad de lluvia durante la noche del Grito de Independencia 2026, sin embargo, es recomendable mantenerse atentos ante cualquier cambio repentino.

Para los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula se pronostica un clima fresco a templado y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 23°C, con una temperatura máxima de 23°C a 24.7°C durante la tarde y mínima de 11°C durante la noche. Hay un 10% y 15% de probabilidad de lluvia ligera durante el festejo de las Fiestas Patrias.

Ante estos pronósticos, las autoridades recomiendan a la ciudadanía a llevar una chamarra repelente al agua si planean asistir a la ceremonia del Grito de Independencia 2026, cabe destacar que el acceso de paraguas estará prohibido en el primer cuadro de la ciudad por lo que se recomienda que en su lugar se lleven impermeables en caso de lluvia.

Dentro de los objetos prohibidos también se encuentran: armas y punzocortantes como navajas, tijeras, cuchillos, agujas o cualquier objeto que ponga en riesgo a los asistentes, bebidas alcohólicas, envases de vidrio y latas, sustancias y artículos inflamables: pirotecnia, aerosoles o cualquier artículo inflamable, estructuras peligrosas como palos de bandera con punta metálica o de madera dura. Ten en cuenta que las mascotas tampoco están permitidas en este evento.

Con información de N+

MCS