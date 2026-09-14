Cambio climático

Clima para el Grito de Independencia 2026 en Puebla; Este Es el Pronóstico

Prepárate para celebrar las Fiestas Patrias Mexicanas en el zócalo de la capital poblana, esta es la temperatura que está pronosticada.

Pronóstico del clima para el 15 de septiembre 2026 en Puebla.Pronostican clima fresco para el Grito de Independencia 2026 en Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate para el Grito de Independencia 2026 en Puebla: clima fresco y nublado, con temperaturas entre 12°C y 24°C.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+