Cierran Temporalmente el Vado de Bacoachi por Efectos de las Lluvias en Sonora

El tránsito en el Vado de Bacoachi, en el municipio de Arizpe, permanece cerrado temporalmente debido a los efectos de las recientes lluvias registradas en la zona norte de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el cierre y recomendó a la población extremar precauciones al transitar por la zona, además de atender las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

El cierre se registra mientras para este sábado 12 de septiembre se pronostican lluvias muy fuertes en el este de Sonora, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Estas condiciones podrían generar escurrimientos y afectar temporalmente caminos y zonas de paso, por lo que se pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Además de las precipitaciones, se esperan vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintos puntos del estado.

Protección Civil mantiene el llamado a conducir con precaución y evitar cruzar por vados o corrientes de agua en caso de que las condiciones representen algún riesgo.

Las autoridades recomiendan consultar los avisos meteorológicos y seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia y autoridades municipales ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.