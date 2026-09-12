Cambio climático

Cierran Temporalmente el Vado de Bacoachi por Efectos de las Lluvias en Sonora

El paso a Bacoachi, Sonora permanece restringido tras las precipitaciones, mientras se esperan acumulados de hasta 75 milímetros y rachas de viento de 60 km/h

Cierran Temporalmente el Vado de Bacoachi por Efectos de las LluviasCierran Temporalmente el Vado de Bacoachi por Efectos de las Lluvias. Foto: CEPC

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Cierre temporal del Vado de Bacoachi en Arizpe debido a fuertes lluvias. Protección Civil recomienda precaución y seguir avisos oficiales.

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