Lluvias en CDMX Dejan Agua Suficiente para Llenar Más de 3 Veces el Estadio Banorte

Después de las lluvias registradas en la Ciudad de México este viernes y que dejaron severas afectaciones en vialidades de la capital, el Gobierno de la CDMX informó que se registró un volumen de precipitación acumulado superior a los 6.2 millones de metros cúbicos.

Considerando que la cantidad estimada con la que se llenaría el estadio Banorte sería de 1.9 millones de metros cúbicos, el volumen acumulado de agua que cayó bastaría para llenarlo poco más de 3 veces.

La tormenta eléctrica afectó las operaciones del aeropuerto capitalino, suspendiéndolas por espacio de casi dos horas y afectando a cerca de 8 mil pasajeros en 43 vuelos de llegada desviados a aeropuertos alternos y 5 vuelos de salida cancelados.

También colapsó la vialidad en parte del Circuito Interior y en zonas de la alcaldía Venustiano Carranza.

Además, las lluvias vespertinas agravaron la inundación que se reportó desde la madrugada en varias colonias de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

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En un boletín el Gobierno de la CDMX indicó que para atender las afectaciones registradas desplegó el operativo interinstitucional Tlaloque 2.0 y que de manera coordinada, se desplegó personal de las Secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Obras y Servicios (Sobse) y de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Heroico Cuerpo de Bomberos.

En tanto la Segiagua informó que los niveles más altos de precipitación que se registraron en la CDMX fueron en las estaciones pluviométricas de Marcos Carrillo con 26.25 mm, en Cuauhtémoc; Peñón con 23.25 mm, López Mateos con 21.5 mm, en Venustiano Carranza; Ejército de Oriente con 22.5 mm, en Iztapalapa; así como Generadora 101 con 22.25 mm y E.P. San Juan Aragón con 21.5 mm, en Gustavo A. Madero.

En el boletín se precisa que se han atendido el 76% de los encharcamientos registrados en Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac.

Además, la Segiagua mantiene el despliegue de un operativo especial para la atención de las afectaciones en la colonia San José, Tláhuac y en la U.H. Vicente Guerrero, en Iztapalapa.

Por su parte la SGIRPC implementó las Alertas Naranja para la alcaldía Venustiano Carranza; y la Amarilla para las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Con información de Gobierno de la CDMX.

LECQ