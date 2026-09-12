Cambio climático

Lluvias en CDMX Dejan Agua Suficiente para Llenar Más de 3 Veces el Estadio Banorte

Las inundaciones afectaron varias colonias de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa

Inundaciones en CDMX. Foto: N+Inundaciones en CDMX. Foto: N+

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Lluvias en la CDMX: Cae Agua Suficiente para Llenar Más de 3 Veces el Estadio Banorte