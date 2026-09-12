Alertan por Lluvias con Descargas Eléctricas y Altas Temperaturas Este Sábado en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua; lluvias fuertes en Baja California Sur, Durango y Sinaloa; así como lluvias aisladas en Baja California; todas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la mencionada península, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco (centro) y Michoacán (centro y este).

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

Por lo que prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este), Tamaulipas (oeste), Coahuila (centro y sur), Chihuahua (noreste) y Durango (oeste).

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Este viernes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (centro) y Michoacán (centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Colima, Guanajuato (sur), Guerrero (centro y noroeste) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Durango (sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Tlaxcala, Puebla (suroeste), Estado de México (oeste, suroeste y noroeste), Ciudad de México, Morelos, Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y noreste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California.

Mientras que las temperaturas máximas estarán por encima de los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (noroeste, centro y oeste), Tabasco (centro y sureste), Campeche (sur y centro) y Yucatán (sur).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit (norte), Jalisco (norte y costa), Colima (este), Michoacán (centro), Querétaro (noreste), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz (norte y centro), Guerrero, Oaxaca (norte y sureste), Chiapas y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste y suroeste) y Estado de México (suroeste).

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México (noroeste, oeste y suroeste) y en la Ciudad de México; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 25 a 27 °C y la mínima de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 °C y una temperatura mínima de 9 a 11 °C.

Con información de Conagua

ICM