Pronóstico del tiempo

Alertan por Lluvias con Descargas Eléctricas y Altas Temperaturas Este Sábado en México

Distintos fenómenos climáticos provocarán las fuertes precipitaciones en prácticamente todo el territorio nacional

Un grupo de personas padece una inundación en MoreliaAfectaciones por lluvias en Morelia, Michoacán. Foto: Facebook | pcmichoacan

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