Dólar

Peso Mexicano Se Sostiene en el Piso de las 16 Unidades por Dólar Estadounidense

La divisa nacional cerró la semana laboral firme en el tipo de cambio frente al billete verde

Billete de un dólar y un billete de 20 pesos mexicanosLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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