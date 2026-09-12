Peso Mexicano Se Sostiene en el Piso de las 16 Unidades por Dólar Estadounidense

Este sábado, el dólar estadounidense se cotiza en 16.97 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con lo consignado por distintas instituciones bancarias.

La moneda mexicana avanzó ligeramente este viernes, lo suficiente para mantenerse en el piso de las 16 unidades por dólar.

Las ganancias fueron de apenas 0.08%, favorecida por un retroceso global del ⁠dólar y una moderación de los precios del crudo.

Por su parte, la bolsa cayó frente a un deterioro del apetito por riesgo y un repunte de los precios del petróleo ante las tensiones en Medio Oriente.

Cabe destacar que en la semana, el peso acumuló una caída ‌de 0.5%, aunque ‌se mantiene afianzado por debajo de 17 unidades por dólar, un umbral que el mercado vigila de cerca.

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes fue de 16.9705 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 11 de septiembre en los 16.97 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 16.9722 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana no abren las sucursales bancarias, está así:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Con información de N+

ICM