Peso Mexicano Avanza Ligeramente en Su Cotización Frente al Dólar Estadounidense

El precio del dólar este jueves en México es de 16.91 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa, el peso mexicano operó con ganancias mínimas después de dos jornadas de pérdidas.

A pesar de que los datos sobre la inflación arrojaron que esta repuntó en agosto, la divisa nacional se mantuvo en el piso de las 16 unidades por billete verde.

El Banxico informó que al cierre del miércoles la moneda estadounidense se cotizó en 16.9046 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio al peso cerró en 16.88 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 16.8947 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.9202 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM