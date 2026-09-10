Dólar

Peso Mexicano Avanza Ligeramente en Su Cotización Frente al Dólar Estadounidense

Este miércoles, la moneda nacional tuvo ganancias marginales del 0.08% al cierre de las transacciones bancarias

billetes de un dólarEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+
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