Peso Repunta frente al Dólar tras Dato de la Inflación en México; Así Cotiza al Cierre
La moneda local avanzó luego de dos sesiones consecutivas de pérdidas, impulsada, en parte, por el dato de la inflación
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La moneda local avanzó luego de dos sesiones consecutivas de pérdidas, impulsada, en parte, por el dato de la inflación
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Luego de dos jornadas consecutivas de pérdidas, el peso avanzó ligeramente este miércoles respaldado por un declive generalizado del dólar y después de que el Inegi publicara el más reciente dato de la inflación en México, que repuntó en agosto, aunque menos de lo esperado.
La sesión también estuvo marcada por el análisis del Paquete Económico 2027 enviado al Congreso la noche del martes, que incluye menores expectativas oficiales de crecimiento económico e inflación para este año y contempla un peso más fuerte.
Así, la moneda local cotizaba en 16.90 por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación marginal de 0.08%, en un mercado atento, además, a una escalada del conflicto en Medio Oriente, que impulsó los precios del petróleo y avivó preocupaciones sobre la inflación mundial.
Por la mañana, el Inegi dio a conocer que la inflación general anual aceleró en agosto a 3.26%, tras cuatro meses de descensos. El índice subyacente se moderó por séptimo mes consecutivo a 3.88%, aunque se mantuvo cerca del límite superior de la meta permanente del banco central.
En su plan presupuestario, el gobierno federal redujo su previsión del PIB para 2026 a un rango de 1.0 a 2.0%, frente al 1.8 a 2.8% proyectado anteriormente. También recortó su expectativa de inflación a 3.5%, desde 3.7%, y anticipa que el peso cierre el año en 17.8 por dólar, contra 18.4 calculado en abril.
La atención estuvo puesta, además, en las tensiones comerciales en Norteamérica, después de que Estados Unidos prohibiera importar bebidas alcohólicas, motocicletas y productos lácteos canadienses, intensificando una disputa que podría elevar la cautela sobre México ante la revisión del acuerdo regional T-MEC.
Durante el día, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvieron una conversación que, según dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue un encuentro "muy útil para las negociaciones comerciales en curso".
En tanto, el índice accionario referencial S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.39% a 64 mil 814.97 puntos, tras una jornada volátil en la que llegó a subir momentáneamente un 0.30%.
Con información de Reuters
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