Peso Repunta frente al Dólar tras Dato de la Inflación en México; Así Cotiza al Cierre

Luego de dos jornadas consecutivas de pérdidas, el peso avanzó ligeramente este miércoles respaldado por un declive generalizado del dólar y después de que el Inegi publicara el más reciente dato de la inflación en México, que repuntó en agosto, aunque menos de lo esperado.

La sesión también estuvo marcada por el análisis del Paquete Económico 2027 enviado al Congreso la noche del martes, que incluye menores expectativas oficiales de crecimiento económico e inflación para este año y contempla un peso más fuerte.

Así, la moneda local cotizaba en 16.90 por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación marginal de 0.08%, en un mercado atento, además, a una escalada del conflicto en Medio Oriente, que impulsó los precios del petróleo y avivó preocupaciones sobre la inflación mundial.