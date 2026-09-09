Economía

Peso Repunta frente al Dólar tras Dato de la Inflación en México; Así Cotiza al Cierre

La moneda local avanzó luego de dos sesiones consecutivas de pérdidas, impulsada, en parte, por el dato de la inflación

Así Está el Precio del Dólar Hoy, Martes 8 de Septiembre de 2026Así Está el Precio del Dólar Hoy, Martes 8 de Septiembre de 2026

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