Economía

El SAT Va por Empresas que Abusan de Pérdidas Fiscales para Pagar Menos Impuestos

Antonio Martínez Dagnino denunció que decenas de miles de compañías recurren a comprobantes irregulares para simular saldos negativos

El SAT Va por Empresas que Abusan de Pérdidas Fiscales para Pagar Menos ImpuestosFoto: Presidencia de la República

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El SAT denuncia que 10% de los gastos reportados por algunas empresas son ficticios.

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