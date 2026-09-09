El SAT Va por Empresas que Abusan de Pérdidas Fiscales para Pagar Menos Impuestos

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria, advirtió que existen empresas que abusan de las pérdidas fiscales para evadir impuestos. El funcionario explicó que aquellas compañías que pagan menos impuesto sobre la renta o declaran pérdidas suelen recurrir a facturas presuntamente falsas, las cuales representan hasta el 10% de sus gastos reportados.

El titular del SAT detalló que 129 mil empresas han reportado pérdidas en los últimos tres ejercicios fiscales, mientras que 54 mil suman cinco años consecutivos sin pagar impuestos bajo el mismo argumento. Explicó que se trata de compañías que incrementan sus ingresos, pero presentan pérdidas en sus declaraciones anuales sin una justificación válida.

Para frenar estas prácticas, Martínez Dagnino indicó que el Paquete de Ingresos propone nuevos mecanismos de control sobre las deducciones y pérdidas fiscales, con el fin de reforzar la lucha contra la evasión y las empresas factureras. Señaló que estas medidas se basan en recomendaciones de la OCDE y en modelos aplicados en Estados Unidos y la Unión Europea. Por último, destacó que también se implementará un seguimiento más estricto al IEPS en gasolina y diésel.

Estas acciones forman parte del Plan Maestro de Fiscalización del SAT, con el que la autoridad tributaria busca incrementar la recaudación entre grandes contribuyentes sin necesidad de crear nuevos impuestos. En los últimos años, el organismo ha focalizado sus auditorías en esquemas de facturación apócrifa y planeaciones fiscales agresivas, logrando montos récord en el cobro de adeudos a corporativos de diversos sectores.

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria, informó que actualmente el país cuenta con un padrón de 80 millones de contribuyentes activos, de los cuales 60 millones tienen obligaciones fiscales vigentes. El funcionario destacó que, desde 2019 a la fecha, se ha registrado un crecimiento acumulado superior al 20% en el registro tributario.

Señaló que la dependencia ha disminuido el número de revisiones tanto a pequeños y medianos contribuyentes como a corporativos. Explicó que las auditorías a grandes contribuyentes representan un promedio del 6%, manteniéndose en una media anual de 800 revisiones, de las cuales en lo que va del año se han realizado menos de 300.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó los controles planteados por el SAT y cuestionó las inconsistencias financieras detectadas en los reportes de diversos contribuyentes. La mandataria señaló que existen corporativos cuyas operaciones muestran ventas superiores a sus compras, advirtiendo que la relación entre los impuestos pagados por insumos y los generados por ventas debe guardar congruencia fiscal, por lo que resulta injustificable que haya compañías declarando pérdidas de manera sistemática durante diez años o más sin pagar el ISR correspondiente.

Ante este panorama, la jefa del Ejecutivo explicó que se implementarán esquemas de regulación inspirados en mejores prácticas de países extranjeros para limitar las deducciones indiscriminadas. Detalló que el objetivo central de estas herramientas legislativas y administrativas es cerrar el paso al uso de comprobantes falsos y frenar las maniobras utilizadas por empresas factureras para evadir sus obligaciones tributarias en México.