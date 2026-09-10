Economía

Anuncian Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas para que Paguen Menos de IVA

Las medidas contemplan modificar la periodicidad de algunos pagos y ofrecer una alternativa para simplificar el cálculo del Impuesto al Valor Agregado

Una tortillería en la Ciudad de México.Una tortillería ubicada en la CDMX. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+