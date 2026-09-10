Anuncian Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas para que Paguen Menos de IVA

Las micro y pequeñas empresas tendrán nuevas opciones para cumplir con sus obligaciones fiscales, como parte de las medidas de simplificación que fueron presentadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, explicó que las modificaciones buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones para personas y negocios de menor tamaño.

Uno de los cambios consiste en ampliar el límite de ingresos anuales para acceder a estos beneficios, que pasará de 3.5 millones a 5 millones de pesos.

Otra de las facilidades será la posibilidad de realizar pagos trimestrales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en lugar de efectuarlos cada mes.

También, se busca reducir la carga administrativa relacionada con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"Tanto para personas como empresas es opcional: se va a eliminar la contabilidad de IVA si se opta por el pago de 7% de la tasa de IVA, y el IVA e ISR se van a pagar en una sola declaración", precisó Martínez Dagnino.

Por su parte, la presidenta explicó que las pequeñas empresas actualmente deben llevar una contabilidad para determinar el IVA que pagan y posteriormente realizar los procedimientos necesarios para recuperar parte de ese impuesto.

Cabe señalar que en la conferencia de prensa del pasado 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que además de las modificaciones relacionadas con las micro y pequeñas empresas, se planteó una Ley de Economía Digital que busca reducir el pago con efectivo.

FBPT