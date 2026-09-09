Economía

Petróleo Supera los 100 Dólares por Barril por Primera Vez desde Finales de Julio

Irán aseguró haber atacado diez buques cerca del estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos hundió cinco petroleros iraníes

El petrolero M/T Charminar se desplaza cerca de Terneuzen, Países Bajos. Foto: ReutersEl petrolero M/T Charminar se desplaza cerca de Terneuzen, Países Bajos. Foto: Reuters
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