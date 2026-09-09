Petróleo Supera los 100 Dólares por Barril por Primera Vez desde Finales de Julio

La mezcla de petróleo Brent volvió a cruzar este miércoles la barrera de los 100 dólares por barril, algo que no ocurría desde finales de julio, luego de que Irán y Estados Unidos atacaron petroleros en la mayor oleada de golpes contra el transporte marítimo desde que comenzó la guerra.

El contrato de vencimiento más próximo del Brent escaló 3.04 dólares, un 3.1%, hasta los 100.95 dólares por barril, después de haber tocado un máximo de 101.58 dólares durante la sesión.

Al otro lado del Atlántico, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 2.75 dólares, o un 3%, hasta 95.78 dólares por barril, su nivel más alto desde principios de junio.

Hasta ahora, el mercado había vivido una relativa calma. Desde finales de mayo, los contratos de referencia del petróleo habían cotizado en general muy por debajo del umbral psicológico de los 100 dólares, reflejo de la expectativa de que el conflicto permanecería en un segundo plano. Ese optimismo se afianzó sobre todo cuando Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo temporal para cesar los ataques, aunque nunca llegó a materializarse una paz permanente.

Pero el cálculo ha empezado a cambiar con la reanudación de las hostilidades. Irán aseguró el miércoles haber atacado diez buques cerca del estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos informó que hundió cinco petroleros iraníes, en una fuerte escalada de una guerra que ya se prolonga desde hace seis meses.

"El movimiento hacia los 100 dólares del Brent y el hecho de volver a superar esa cota reflejan un mercado que, cada vez más, se ve obligado a revisar su visión sobre cuánto tiempo seguirá la crisis de Oriente Medio limitando el suministro de la región", explicó Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

Los precios de los futuros parecen ir, por fin, alcanzando a los de los mercados físicos de crudo y combustibles, donde la escasez de oferta ha sido una realidad palpable durante la mayor parte del conflicto.

Desde que estalló la guerra con Irán el 28 de febrero, el Brent llegó a tocar un máximo de 126.41 dólares por barril el 30 de abril, y solo había rozado brevemente los 100 dólares a finales de julio, tras haber caído por debajo de ese umbral a finales de mayo. Con este repunte, los contratos se encaminaban hacia sus mayores subidas diarias en términos porcentuales desde el 1 de septiembre.

Para los consumidores, sin embargo, la sensación de precios altos no es nueva. Llevan gran parte del año pagando más de 100 dólares por su petróleo a través de los combustibles refinados, como la gasolina y el diésel, después de que los conflictos desataran una crisis mundial de refino que disparó los precios de los combustibles incluso por encima del propio crudo.

AMP