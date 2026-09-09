Economía

Ingresos Tributarios Alcanzarán Máximo Histórico con Paquete Económico 2027: Hacienda

El plan se basa en tres objetivos: Crecimiento, bienestar para las familias y responsabilidad fiscal

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, encabeza conferencia por el paquete Económico 2027Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, encabeza conferencia por el paquete Económico 2027. Foto: Cuartoscuro

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¡Histórico! Ingresos tributarios alcanzarán 15.9% del PIB en 2027 sin nuevos impuestos. Más inversión en infraestructura y bienestar para las familias. Descubre cómo impactará el Paquete Económico.

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