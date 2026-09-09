Ingresos Tributarios Alcanzarán Máximo Histórico con Paquete Económico 2027: Hacienda

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezó una conferencia de prensa sobre el Paquete Económico 2027 que entregó al Congreso de la Unión.

El secretario de Hacienda destacó que el componente central del Paquete Económico será el Plan México y la inversión en infraestructura.

Entre 2026 y 2030, se contempla una inversión mixta por 5.7 billones de pesos, particularmente en infraestructura energética, hidráulica, logística y transporte, para generar actividad y empleo a corto plazo, explicó el funcionario.

Además, dijo que los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del PIB sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales.

Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos, expuso la regla para el control de deducciones. Mencionó que para las personas morales con tasas efectivas relativamente bajas, menores al 1% de sus ingresos, la iniciativa propone que si de sus ventas deducen más del 96.67% se limite al total y a las empresas que no usan esquemas tan agresivos, se les aplique una limitación de hasta el 99% de sus gastos, “básicamente nada”.

Apuntó que la medida solo aplica para las empresas que facturan más de 50 millones de pesos, no para microempresas y para las de antigüedad menor de 5 años de constitución.

“Tenemos el compromiso y la claridad de que lo que estemos haciendo busca preservar y mejorar la calidad del crédito público del país y hacia allá vamos”, afirmó Amador Zamora, quien agregó que antes de presentar el Paquete Económico platicó con las agencias calificadoras.

Amador Zamora subrayó que el plan contempla un aumento en los recursos para educación, ciencia, seguridad y Programas del Bienestar, que particularmente tendrán incrementos superiores a la inflación.

De acuerdo con la SHCP, las finanzas públicas están en línea para cerrar el año con un déficit fiscal del ‌4.1%. Mientras que el crecimiento económico de 2026 tendrá como base un 1.4%, dentro del rango del estimado de entre 1 y 2%.