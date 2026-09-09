Sheinbaum Afirma que Paquete Económico 2027 no Contempla Nuevos Impuestos ni Gasolinazos

El gobierno de México presentó este miércoles el Paquete Económico 2027, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo entregó al Congreso de la Unión.

“No va a haber nuevos impuestos, tampoco va a haber gasolinazos”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera. “Es un Paquete Económico responsable; no se está endeudando al país”, subrayó.

Lo que sí contempla el Paquete Económico 2027, recalcó la mandataria, son medidas contra la evasión fiscal mediante mecanismos como facturas falsas. Además, se mantienen los incentivos para la nueva inversión planteados en el Plan México, y para que no aumenten los precios del petróleo, la gasolina y el diésel.

El plan también garantiza el salario de los trabajadores del Estado, incluidos los organismos autónomos, y su respectivo aumento por encima de la inflación.

El Paquete Económico 2027 se basa en cinco pilares: crecimiento económico del 2%, prioridades protegidas, fortalecimiento de ingresos, gasto más eficiente y disciplina fiscal, detalló Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La mandataria destacó el aumento al presupuesto de 2027 “para lo más importante que es la inversión en la gente, la inversión en el pueblo: 10% en educación, 13% en ciencia, 11.3% en salud, 11.5% en seguridad y 20.6% para el campo.

Los Programas de Bienestar también están garantizados para el próximo año, como lo indica la Constitución, apuntó Sheinbaum Pardo.

La presidenta descartó aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que “afecta más al que menos tiene porque está asociado al porcentaje del producto” y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Nosotros no estamos de acuerdo con subir el porcentaje del IVA. El IVA es un impuesto muy regresivo”, aseguró.

“Antes de subir impuestos hay que buscar el mecanismo para disminuir todavía la evasión fiscal y simplificar más para que haya mayor incorporación”, aseveró Sheinbaum Pardo.