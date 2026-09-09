Economía

Sheinbaum Afirma que Paquete Económico 2027 no Contempla Nuevos Impuestos ni Gasolinazos

México busca finanzas públicas sanas para la agenda económica del siguiente año, según la SHCP

Claudia Sheinbaum en la conferencia mañaneraClaudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 9 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

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Claudia Sheinbaum asegura que el Paquete Económico 2027 es responsable y sin deuda. Se enfocará en combatir la evasión fiscal y aumentar el presupuesto en ciencia y el campo. Más detalles aquí.

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