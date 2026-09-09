Ciencia y Tecnología

Evento de Apple 2026 En Vivo: Hora y Link para Ver en México la Presentación

Para que no te pierdas la presentación del iPhone 18, checa el horario y dónde ver la transmisión del evento en vivo

Checa el horario y dónde ver el Evento de Apple 2026 En VivoEl evento de Apple 2026 será el primero del nuevo CEO John Ternus. Foto: Reuters
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