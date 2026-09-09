Evento de Apple 2026 En Vivo: Hora y Link para Ver en México la Presentación

Uno de los momentos más esperados del año para los amantes de la tecnología ha llegado, ya que este día se realizará la presentación del iPhone 18, y para que no te pierdas el evento de Apple 2026 en vivo, acá te traemos el horario y el link para ver en México.

La ceremonia del gigante tecnológico, que será la primera del nuevo CEO John Ternus, quien reemplazó a Tim Cook, tiene como mayor expectativa la revelación del iPhone plegable, que podría costar más de 2,000 dólares, es decir, más de 33,795 pesos.

Esto significaría la entrada de Apple en la categoría de los teléfonos plegables, los cuales han sido vendidos por Samsung y Huawei desde 2019, pero siguen generando interés y grandes ventas entre los entusiastas de la tecnología.

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Pese a su ingreso tardío en este mercado, los analistas prevén que la compañía fundada por Steve Jobs tendrá éxito con el iPhone plegable, pese a su costo, aumentando sus ventas un 40% para el próximo año.

Esto debido a que se espera que haya superado retos de ingeniería clave, como la creación de una bisagra elegante pero que pueda soportar repetidas aperturas y minimice la visibilidad del pliegue en la pantalla.

El evento de Apple se realizará este miércoles 9 de septiembre de 2026 en la sede central de la empresa en Cupertino, California, y comenzará a las 10:00 horas, tiempo local, es decir, a las 11 de la mañana del centro de México.

Además del teléfono plegable, Apple presentará el iPhone 18 Pro y Pro Max, los cuales tendrán nuevos procesadores y mejoras en las cámaras, así como posibles actualizaciones del Apple Watch y AirPods.

Para ver el evento Apple 2026 hoy en vivo desde México, el canal de YouTube de la empresa de tecnología realizará la transmisión online en directo, en este link: https://www.youtube.com/watch?v=39BalPDuTo0.

PPP