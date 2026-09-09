Internacional

EUA Asegura que Irán No Ha Destruido Ninguno de sus Buques en Medio Oriente

Esta semana, el Ejército estadounidense aniquiló 10 petroleros iraníes

Buques en el estrecho de OrmuzBuques en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters | Archivo

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El Comando Central de EUA asegura que Irán no ha destruido sus buques, mientras que 10 petroleros iraníes fueron eliminados. La situación en el estrecho de Ormuz se complica.

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