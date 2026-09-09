EUA Asegura que Irán No Ha Destruido Ninguno de sus Buques en Medio Oriente

En medio de la tensión entre Estados Unidos de América (EUA) e Irán, el Comando Central estadounidense (Centcom) desmintió que la República Islámica haya destruido alguno de sus buques de guerra.

Irán aseguró que esta madrugada atacó una base militar con tropas de Estados Unidos, en Jordania, conformada por dos destructores que transportaban misiles de crucero y al menos 10 embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en represalia por los bombardeos estadounidenses contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

"Ningún buque de guerra de la Marina de Estados Unidos ha sido alcanzado; todos los intentos de ataque de la Guardia Revolucionaria iraní fracasaron", afirmó este miércoles el Centcom.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que "las fuerzas estadounidenses han destruido con éxito 10 buques cisterna iraníes tan solo en la última semana", embarcaciones que "formaban parte de una red clandestina multimillonaria" para financiar al Gobierno de los ayatolás e Irán no puede defenderlos.

El jueves, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que Irán continuaba en su intento de golpear a los buques navales de su país y advirtió que “cada vez que intenten hacerlo, van a perder petroleros”.

En los últimos días, la tensión entre Estados Unidos e Irán escaló en el estrecho de Ormuz, la vía estratégica de petróleo y mercancías, que quedó paralizada desde el inicio de la guerra.

El estrecho de Ormuz se convirtió en el punto principal del conflicto, que atraviesa por un proceso de paz que quedó estancado, a casi siete meses de la guerra.

Con información de N+ y EFE.

RMT