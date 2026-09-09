¿En Qué Consiste el Problema del Milenio 'Navier Stokes'? OpenAI Dice lo Ha Resuelto

OpenAI anunció que uno de sus sistemas ha resuelto uno de los "Problemas del Milenio", específicamente las "Ecuaciones de Navier-Stokes", que describen la relación entre la velocidad, presión, temperatura y densidad de un fluido en movimiento.

El Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge, Massachussets (CMI), estableció 7 problemas por los que ofrecía 1 millón de dólares a quien los resolviera, conocidos como "Los Problemas del Milenio". Estos representan las preguntas más profundas en la frontera de las matemáticas.

OpenAI anunció a través de un comunicado que las Ecuaciones de Navier-Stokes permanecieron sin resolver alrededor de 90 años, hasta que publicaron la resolución propuesta por uno de sus modelos internos más potente que el GPT-6 Astra.

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Y describió que las Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones diferenciales que utilizan la segunda Ley del Movimiento de Newton para describir el movimiento de los fluidos. Mismo al que tratan como un medio continúo, en lugar de rastrear moléculas individuales.

Estas ecuaciones que se utilizan en el diseño de aeronaves, predicción meteorológica y el estudio del flujo sanguíneo fueron derivadas por Claude-Louis Navier y George Gabriel Stokes.

La solución que OpenAI planteó fue un vórtice; un remolino de fluido que gira hacia adentro y se alarga progresivamente, como un espagueti. Y detalló que el desafío técnico residió en que las ecuaciones desarrollan la ruptura a través del movimiento del fluido mismo, en lugar de introducir una fuerza infinita.

OpenAI advirtió que desde el pasado 28 de agosto estuvo entrenando un nuevo modelo interno que ha mostrado un rendimiento sin precedentes en las pruebas comparativas incluidas las matemáticas.

Y cuando el 1 de septiembre escucharon rumores de que se habían resuelto dos Problemas del Milenio, iniciaron un proyecto para evaluarlo en todos los problemas que permanecían abiertos, entre ellos las ecuaciones antes descritas.

En su blog, OpenAI afirmó que su sistema produjo una prueba analítica y una formalización Lean de que un fluido inicialmente suave en reposo puede desarrollar una singularidad, lo que resolvería las Ecuaciones Navier-Stokes.

Y explicó que los rumores sobre la resolución del Problema del Milenio estaban relacionados con Levent Alpöge, empleado de Anthropic y Tristan Buckmaster, profesor de matemáticas en la Universidad de Nueva York (NYU), y que al creer que ellos también tenían una solución se pudieron en contacto con ellos para ofrecerles una publicación simultánea del resultado.

OpenAI afirmo que ni los agentes ni los investigadores tuvieron acceso al trabajo de los matemáticos hasta que lo publicó, ni accedió a datos específicos de los usuarios para resolver este problema. Aunque no descartó que los datos anonimizados derivados de su uso contribuyeran a mejorar sus modelos.