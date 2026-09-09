Ciencia y Tecnología

¿En Qué Consiste el Problema del Milenio 'Navier Stokes'? OpenAI Dice lo Ha Resuelto

Estas ecuaciones son uno de los 7 problemas por los que el Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge ofrece 1 millón de dólares a quien lo resuelva.

Logo de OpenAI, uno de los problemas del milenio resuelto por la Inteligencia Artificial.OpenAI anuncio que su inteligencia artificial ha resuelto uno de los 7 "Problemas del Milenio", planeados por el Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge. / Foto: Reuters.

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