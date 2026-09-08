Ciencia y Tecnología

Hallan Restos de Virus Mortal en Manuscrito de la Edad Media

Científicos extrajeron restos de ADN de las pieles usadas para elaborar pergaminos en la Edad Media para analizar los estragos que causaba la viruela ovina

Manuscrito del EvangelioHallan virus en manuscrito medieval del Evangelio. Foto: Wikicommons

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