Hallan Restos de Virus Mortal en Manuscrito de la Edad Media

Los nuevos métodos para extraer ADN han revolucionado la forma en que nos acercamos a los objetos del pasado. Ahora podemos, por ejemplo, saber el sexo y el color de piel de la persona que portó un collar en la prehistoria gracias al ADN que dejó en un dije de hueso.

De igual forma, podemos analizar el pergamino de un manuscrito medieval y conocer la salud de la oveja cuya piel fue empleada para elaborar el libro. Incluso, podemos dar un paso hacia adelante y conocer cómo estas ovejas sobrevivían a las plagas de su tiempo.

Tal es la investigación realizada por investigadores de la University College de Dublín. Un equipo internacional de genetistas, historiadores, virólogos, proteoquímicos y conservadores ha recopilado la primera evidencia sobre un virus que asoló los rebaños de ovejas europeas mucho antes de la era moderna. Estos científicos han escrutado la historia de la viruela ovina y lo han hecho mirando el ADN de manuscritos medievales.

Esta enfermedad es altamente contagiosa. Se propaga rápidamente y puede afectar a gran parte de un rebaño en poco tiempo. La viruela ovina tiene tasas de mortalidad muy elevadas, especialmente en animales jóvenes, por lo que reduce dramáticamente la productividad de una comunidad al diezmar la producción de lana, carne y leche.

Ahora, el estudio publicado en Science Advances muestra cómo este virus ha asolado a las ovejas de Europa desde hace 3 mil 500 años. Para ello, solo hizo falta indagar en los restos de ADN antiguo de patógenos que sobrevivieron alojados en pergaminos medievales.

Al respecto, Louis L’Hôte, autor principal del estudio, explicó en un comunicado: “El registro del ADN antiguo de patógenos ha transformado por completo nuestra comprensión de las enfermedades infecciosas del pasado, y aquí demostramos que el pergamino también puede preservar el ADN de patógenos animales. Es posible que archivos y bibliotecas de todo el mundo contengan también rastros genéticos de brotes de enfermedades en animales en el pasado”.

En este caso, el análisis de este ADN les permitió hacer una historia detallada de la enfermedad, que retrocede mucho más allá de la Edad Media:

“Estos genomas nos ayudan a comprender cómo evolucionaron estos patógenos y cómo impactaron en las sociedades del pasado, como el virus de la viruela ovina, que, según demostramos, ha afectado a los rebaños de ovejas euroasiáticos durante al menos tres mil quinientos años”.

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Para su estudio, que reconstruye más de 3 mil 500 años de evolución del virus, los investigadores identificaron rastros de la enfermedad en manuscritos medievales. Muchos de estos tienen una gran importancia histórica.

Entre las obras analizadas se encontraban los Evangelios de York, de mil años de antigüedad. También se analizaron manuscritos anteriores, como el Glosario del Corpus Christi College de Cambridge, uno de los diccionarios ingleses más antiguos, y otros códices medievales de Gran Bretaña y Europa continental.

En varios casos, los científicos hallaron ADN del virus de la viruela ovina en múltiples páginas del mismo manuscrito. Esto indica que se utilizaban animales infectados para la elaboración de estos libros incunables.

Kevin G. Daly, autor principal del estudio, explicó: “Este tipo de descubrimientos fascinantes y sorprendentes solo son posibles cuando investigadores de diversas disciplinas colaboran para compartir sus conocimientos y datos: una generosidad y confianza de la que depende la ciencia colaborativa”.