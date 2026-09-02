Ciencia y Tecnología

Así Son los Cepillos de Dientes Virales con Inteligencia Artificial y Cámara Integrada

Según el fabricante, se trata del primer cepillo del mundo capaz de "ver" dentro de la boca del usuario mientras se cepilla

Higiene bucal. Foto: ShutterstockHigiene bucal. Foto: Shutterstock

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