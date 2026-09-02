Así Son los Cepillos de Dientes Virales con Inteligencia Artificial y Cámara Integrada

La inteligencia artificial ya se metió hasta el baño. La firma británica Dyson presentó en París su primer producto de cuidado bucal: un cepillo de dientes eléctrico que incorpora una cámara, un sistema de aprendizaje automático y un irrigador de precisión en un solo dispositivo.

El lanzamiento se ha vuelto viral en redes sociales por una razón simple: es, según la compañía, el primer cepillo del mundo capaz de "ver" dentro de la boca del usuario mientras se cepilla.

La compañía sostiene que nueve de cada diez personas no usan hilo dental con la frecuencia recomendada y que el tiempo promedio de cepillado ronda los 45 segundos, muy por debajo de los dos minutos sugeridos por los dentistas.

Según el fabricante, ese descuido en los espacios interdentales es donde suele comenzar la acumulación de placa, y ahí es precisamente donde centra su tecnología.

El corazón del dispositivo es una cámara macro instalada bajo el cabezal, que trabaja junto con un sistema de aprendizaje automático. Este software analiza 28 imágenes por segundo para localizar, rastrear y anticipar la posición de los huecos entre los dientes.

En cuanto detecta uno, el cepillo dispara un chorro cónico de enjuague bucal hacia esa zona en un lapso de hasta 100 milisegundos, mientras el usuario sigue cepillándose con normalidad.

El cepillo se conecta por Wi-Fi y Bluetooth a una aplicación, donde el usuario puede ver en tiempo real el interior de su boca, consultar mapas de cobertura del cepillado, revisar sus hábitos y recibir recomendaciones personalizadas. El fabricante asegura que las imágenes captadas por la cámara no se graban ni se almacenan, ni en el dispositivo ni en la nube.

AMP